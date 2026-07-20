Jest jednak na giełdzie tak, że czasem jedna konkretna lub nawet rozmyta informacja zasadniczo zmienia postrzeganie owej spółki. Te zmiany mogą być pozytywne lub negatywne.

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W inwestowaniu ważne jest, aby takie informacje dobrze interpretować, najczęściej nie przez pryzmat krótkiego horyzontu, a dłuższego. Ze zdiagnozowaniem, które spółki mogą być adresatem takiej informacji, może nawet nie być tak ciężko, ale już z umiejscowieniem w czasie podania takiej informacji, bazując na ogólnie dostępnych danych, może być trudno. Wtedy też trudno o podjęcie stosownej decyzji inwestycyjnej, w której timing to jeden z podstawowych czynników od których uzależniona jest stopa zwrotu.

Chyba najjaskrawszym przykładem tego rodzaju informacji o negatywnym wpływie są spółki mocno uzależnione od jednego klienta. Lata temu spółka BAH – wyłączny dystrybutor Jaguara Land Rovera w Polsce – poinformowała o utracie statusu wyłącznego importera, co w praktyce oznaczało utratę najbardziej rentownego segmentu działalności spółki i skończyło się złożeniem wniosku o upadłość w 2023 r.

To przykład skrajny, negujący cały biznes spółki. Natomiast przykładem informacji mocno osłabiającym przychody spółki, skutkującym mocną przeceną kursu, ale nie zabijającym całego sensu biznesu, może być informacja o ograniczeniu współpracy DHL z Pointpack w zakresie obsługi przesyłek w sklepach Żabka. Skutkowało to trwałym ograniczeniem skali biznesu spółki, co przełożyło się na nieodrobiony po dziś spadek kursu akcji.

Te informacje były jednoznacznie negatywne. Natomiast ciekawiej robi się przy informacjach, gdzie przestrzeń do interpretacji jest większa. Taką może być informacja o chińskiej konkurencji dla robotów Da Vinci dystrybuowanych przez Synektika.

Informacja ta w zeszłym roku spowodowała mocną przecenę spółki, ale nie okazała się mieć materialnej wagi – konkurencja ta wciąż nie jest poważna, a biznes Synektika prezentuje obecnie najlepsze w historii wyniki. Kurs jest oczywiście dużo wyżej, a przecena była świetną okazją do kupna.

Wreszcie obecne informacje ze spółek, gdzie nawis podażowy akcji ze strony głównego właściciela / właścicieli mocno ciążył kursowi akcji. To zostało już odblokowane w Allegro, a od czasu ostatniego ABB kurs jest wyraźnie wyżej. Obecnie zaś rynek gra pod to trochę na Pepco, ale przede wszystkim na Żabce.

Potwierdzone rozmowy o wejściu do akcjonariatu Żabki firmy Seven&I, właściciela największej na świecie sieci sklepów typu convenience, postrzegane jest jako korzystne dla kursu akcji. Obecność inwestora strategicznego w akcjonariacie jest znacznie lepiej postrzegana niż funduszy PE.