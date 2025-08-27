Michał Poleszczuk, analityk w zespole analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion
Symbolem tej rewolucji jest Jensen Huang i współzałożona przez niego Nvidia, która w trzy dekady z małego producenta układów graficznych urosła do największej spółki świata z kapitalizacją ponad 4 bln USD. Świat technologii zachwyca się jej GPU napędzającymi centra danych hyperscalerów i stojącymi za dominacją firmy w sektorze. Niewielu jednak dostrzega, że u źródeł sukcesu leży decyzja architektoniczna, wybór monolitycznych układów, która wyniosła Nvidię na szczyt, ale w przyszłości może stać się jej ograniczeniem.
Architektura monolitu oznacza, że cały procesor powstaje jako jeden duży kawałek krzemu. Rozwiązanie to, choć kosztowne i wymagające technologicznie, zwłaszcza przy rosnących rozmiarach matrycy, daje kluczową przewagę: wszystkie elementy GPU komunikują się bezpośrednio, co przekłada się na maksymalną przepustowość i minimalne opóźnienia. Dzięki temu monolit świetnie sprawdza się przy trenowaniu LLM-ów, bo cały proces obliczeń i transferów odbywa się w obrębie jednego układu, eliminując dodatkowe opóźnienia i pozwalając w pełni wykorzystać przepustowość pamięci HBM, zasobu krytycznego przy treningu. Ceną są jednak rosnące koszty, trudności ze skalowaniem i większe ryzyko defektów. Dobrym przykładem jest architektura Hopper i układ H100 – ponad 80 mld tranzystorów w matrycy 814 mm², blisko granic technologicznych tzw. reticle limit w fabrykach TSMC. Kontrą dla strategii Nvidii jest podejście AMD. W 2014 roku prezes Lisa Su świadomie odeszła od monolitów na rzecz architektury chipletowej, określanej także jako modularna. GPU składa się tu z kilku mniejszych układów połączonych w jednym pakiecie, co obniża koszty, daje elastyczność i pozwala łączyć chipy wytwarzane w różnych technologiach. Największym wyzwaniem pozostaje zapewnienie ultraszybkiej i bezbłędnej komunikacji między modułami. Strategia najpierw została przetestowana na procesorach serwerowych EPYC, a następnie przeniesiona na GPU. Tak powstały akceleratory MI250 zbudowane z dwóch chipletów, a obecnie MI300, rekordowo złożone układy składające się nawet z trzynastu chipletów łączących CPU, GPU i pamięci HBM. Modularna budowa z dużą ilością HBM sprawia, że układy AMD szczególnie dobrze sprawdzają się we wnioskowaniu (wykorzystywaniu), gdzie liczą się pojemność pamięci i efektywność kosztowa przy masowej obsłudze modeli.
Trening modeli i ich wykorzystanie to dwie różne historie. Trening na ogromnych zbiorach danych wymaga ekstremalnej mocy i spójnego środowiska, tu monolityczne GPU Nvidii z ekosystemem CUDA nie mają konkurencji. Wnioskowanie, czyli praktyczne użycie wytrenowanych modeli, np. generowanie treści przez chatboty, to etap o kluczowym znaczeniu biznesowym. To tu powstaje realna wartość: wzrost produktywności i automatyzacja procesów. Ostatnie kwartały upłynęły pod znakiem wyścigu na coraz większe i mocniejsze modele, ale w kolejnych latach ważniejsze będzie ich efektywne wdrażanie w masowej skali. Tu przewagę może dać architektura chipletowa AMD, elastyczna, z dużą pojemnością HBM i korzystniejsza kosztowo. Nieprzypadkowo Meta i Microsoft zamówiły tysiące akceleratorów MI300, szukając alternatywy dla Nvidii i tańszego wnioskowania. Choć strategia AMD obiecuje przewagi w najbliższych latach, Nvidia nie stoi w miejscu. Dominuje w treningu i oprogramowaniu, a jednocześnie sama zwraca się ku chipletom. Nadchodząca generacja Blackwell ma być pierwszym krokiem w stronę architektury modularnej, sygnałem, że monolit, dotąd źródło dominacji, zaczyna ustępować miejsca rozwiązaniom modularnym.
Rząd będzie musiał szukać sposobów na zwiększenie dochodów lub ograniczenie wydatków może rodzić ryzyko dla notowań obligacji.
W piątek WIG20 dzierżył niechlubne miano najgorszego indeksu na świecie, ale przy tak dużym udziale w nim sektora bankowego nie mogło być inaczej.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę CIT dla banków: z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Oficjalnie – na potrzeby obronności.
Na wykresie WIG-u inwestorzy od ponad dwóch tygodni mierzą się z zaporą techniczną Fibo: 111040–112090 pkt. To właśnie ta bariera jest obecnie areną przeciągania liny pomiędzy stroną popytową i podażową.
W lipcu napływy do funduszy detalicznych sięgnęły rekordowej kwoty 5,8 mld zł netto. Tym samym nominalnie pobity został rekord z końcówki wielkiej hossy 2006–2007. Struktura napływów jest jednak zupełnie inna niż wówczas i w oczy rzuca się przede wszystkim systematyczny odpływ kapitału z funduszy akcyjnych. Czy jednak jest aż tak źle, jak to na pierwszy rzut oka wygląda?
Sympozjum w Jackson Hole bywało historycznie miejscem deklaracji ważnych zmian i zwrotów w polityce monetarnej.