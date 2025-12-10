Umowa PPA, która wejdzie w życie w styczniu 2026 roku, zapewni dostawy około 335 gigawatogodzin (GWh) czystej energii w ciągu pięciu lat, po stałej cenie, z dedykowanego odnawialnego źródła. Odpowiada to około 67% zużycia parków logistycznych Prologis w Polsce.

PPA to część większego, pięcioletniego kontraktu, w ramach którego ENGIE Zielona Energia dostarczy Prologis łącznie 500 GWh, pokrywając w ten sposób całe zapotrzebowanie na energię parków logistycznych i produkcyjnych firmy na przestrzeni pięciu lat. Energia dostarczana poza umową PPA będzie posiadała gwarancje pochodzenia.

Foto: mat. pras.

„Zakup energii elektrycznej z dedykowanych źródeł odnawialnych w ramach umowy PPA to wyraźny dowód długofalowego zaangażowania w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony. Koncentrujemy się zarówno na ograniczaniu własnego śladu węglowego, jak i na wspieraniu naszych klientów w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju” – stwierdził Paweł Sapek, SVP i Regional Head na Europę Środkową w Prologis.

„Cieszymy się z zawarcia umowy PPA na dostawy energii elektrycznej z jednej z naszych farm wiatrowych dla Prologis. Partnerstwo z liderem rynku nieruchomości logistycznych pokazuje, że współpraca między sektorem nieruchomości a branżą energetyczną może realnie wspierać transformację energetyczną i podnosić standardy zrównoważonego rozwoju w Polsce” - skomentował Mateusz Madejski, Członek Zarządu ENGIE Zielona Energia.

Deloitte Polska pełnił rolę głównego doradcy transakcyjnego dla Prologis w procesie zawierania umowy PPA. Kancelaria CMS pełniła rolę doradcy prawnego i wspierała Prologis w przygotowaniu i negocjacjach umowy.

Przewidywalne i zrównoważone źródło energii dla klientów Prologis

Według raportu Prologis Supply Chain Outlook 2026, 90 procent globalnych firm wskazuje, że w minionym roku zapewnienie stabilnych dostaw energii stanowiło dla nich istotne wyzwanie. Umowa PPA zawarta pomiędzy Prologis a ENGIE Zielona Energia jest odpowiedzią na te potrzeby.

„Z perspektywy firm działających w parkach logistycznych i produkcyjnych Prologis, umowa PPA zapewnia większą stabilność kosztów oraz ochronę przed wahaniami na rynku energii. Stała stawka obejmująca około 67% zapotrzebowania naszych parków logistycznych i produkcyjnych daje większą przewidywalność w planowaniu budżetów i ogranicza ryzyko związane ze zmianami cen dla klientów Prologis” – powiedziała Marta Glinka, Real Estate & Customer Experience Lead, Director w Prologis.

Foto: mat. pras.

Zaangażowanie Prologis w zrównoważony rozwój

Prologis jest pierwszym deweloperem nieruchomości logistycznych w Polsce, który ogłosił podpisanie fizycznej umowy PPA na dostawy energii odnawialnej. To kolejny krok w konsekwentnych działaniach firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2022 roku cała energia wykorzystywana w budynkach Prologis w Polsce posiada certyfikaty pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Umowa PPA wzmacnia to podejście, zapewniając długoterminowe i stabilne dostawy energii z OZE dla parków globalnego lidera rynku nieruchomości logistycznych.

Zrównoważony rozwój odgrywa również kluczową rolę w tym, jak Prologis projektuje i buduje swoje obiekty. Wszystkie nowe budynki firmy w Polsce powstają z myślą o uzyskaniu co najmniej certyfikatu BREEAM Excellent. Najnowsza inwestycja w Prologis Park Ujazd – budynek realizowany dla firmy Schaeffler – został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi certyfikacji na poziomie BREEAM Outstanding. Jest to najwyższy poziom certyfikacji w międzynarodowej skali oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Foto: mat. pras.

Działalność ENGIE na rzecz transformacji energetycznej w Polsce i na świecie

ENGIE jest globalnym liderem w dziedzinie transformacji energetycznej, którego celem jest przyspieszenie przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Działalność Grupy, obejmująca cały łańcuch wartości energii – od produkcji odnawialnej i ekologicznego gazu, po zarządzanie infrastrukturą i sprzedaż – jest ukierunkowana na osiągnięcie zerowej emisji do 2045 roku.

„W wielu branżach, gdzie efektywność kosztowa i planowanie są absolutnie kluczowe, długoterminowe umowy PPA z powodzeniem stanowią fundament strategii energetycznej. Umowy te nie tylko zapewniają klientom ENGIE efekt dekarbonizacji, ale także przewidywalną cenę energii na wiele lat. Ich połączenie z zakupami opartymi o produkty terminowe i rynek SPOT to przykład udanej synergii, który zauważamy u coraz większej liczby klientów.” – dodaje Wojciech Milewski, Senior Originator w ENGIE.

Również na rynku polskim ENGIE Zielona Energia wzmacnia globalną strategię, działając jako jeden z liderów transformacji. Firma aktywnie zarządza własnym portfelem farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 360 MW, oferując szeroki wachlarz produktów dedykowanych dla wytwórców i odbiorców energii, w tym umowy PPA jako kluczowe narzędzie dekarbonizacji. Dodatkowo, ENGIE inwestuje w rozwój projektów biometanowych, poszerzając zakres niskoemisyjnych rozwiązań oraz efektywnie wspierając przedsiębiorstwa, takie jak Prologis, w realizacji ich ambitnych celów redukcji emisji CO₂.

O Prologis

Prologis, Inc., to światowy lider na rynku nieruchomości logistycznych, skupiający się na dynamicznie rozwijających się rynkach. Firma jest właścicielem lub współinwestorem nieruchomości i projektów deweloperskich w 20 krajach o łącznej powierzchni około 120 milionów metrów kwadratowych (stan na 31 grudnia 2024 r.). Prologis wynajmuje nowoczesne obiekty logistyczne zróżnicowanej grupie około 6500 klientów, głównie w dwóch kategoriach: business-to-business i retail/online fulfillment.

O ENGIE

ENGIE jest ważnym graczem w dziedzinie transformacji energetycznej, którego celem jest przyspieszenie przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Zatrudniając 98 000 pracowników w 30 krajach, Grupa obejmuje cały łańcuch wartości energii, od produkcji po infrastrukturę i sprzedaż. ENGIE łączy działania uzupełniające się: produkcję energii odnawialnej i ekologicznego gazu, aktywa zapewniające elastyczność (w szczególności baterie), sieci przesyłu i dystrybucji gazu i energii elektrycznej, lokalną infrastrukturę energetyczną (sieci ciepłownicze i chłodnicze) oraz dostawy energii do osób prywatnych, władz lokalnych i przedsiębiorstw. Każdego roku ENGIE inwestuje ponad 10 mld euro w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2045 r. Obroty w 2024 r.: 73,8 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i jest reprezentowana w głównych indeksach finansowych (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) oraz indeksach niefinansowych (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).

Materiał Promocyjny