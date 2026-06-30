Na osiedla z „bunkrami” jeszcze poczekamy

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, czyli tzw. ustawa schronowa, obowiązuje od 1 stycznia 2025 r., a przepisy o miejscach doraźnego schronienia (tzw. MDS-y – to nie są schrony) – od stycznia br. Deweloperzy, którzy wnioskują o pozwolenia na budowę osiedli, w projektach muszą uwzględniać MDS-y, które będzie można urządzać w odpowiednio zaprojektowanych podziemnych kondygnacjach budynków wielorodzinnych i w garażach.

Zofia Derdziuk-Markiewicz, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich (PZFD), przypomina że przepisy wykonawcze i wymagania dotyczące dokumentacji projektowej zostały doprecyzowane w ostatnich miesiącach. – Przepisy obowiązują od niedawna. Pierwsze inwestycje realizowane według nowych zasad są dopiero na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Na efekty regulacji trzeba jeszcze poczekać – mówi. – W kolejnych latach będzie przybywać budynków wyposażonych w podziemne przestrzenie przygotowane do funkcji MDS, zgodnie z wymogami ustawy. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego trwa ok. dwóch lat.