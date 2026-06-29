Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała się relatywnie spokojnie – rynek otrzymał potwierdzenia ze strony administracji USA o potrzebie dalszej deeskalacji trwających incydentów zbrojnych w Iranie. Wycena ropy naftowej pozostaje blisko 70 USD (WTI), czyli w zakresie poziomów notowanych przed wybuchem konfliktu, co sugeruje iż rynek wycenia już sukces dyplomacji. Na szerokim rynku dominują obecnie dwa tematy – obawy o CAPEXy związane z AI oraz przyszłą politykę Fedu. W pierwszym przypadku inwestorzy obawiają się skali (do wydatków z OCF doszły ostatnio emisje akcji i długu pod inwestycje w AI) wobec ciągle niepewnych przychodów od docelowych odbiorców modeli. W drugim przypadku rynek zakłada zaostrzenie polityki monetarnej w USA, jednak wydaje się iż niedawny nominat Trumpa (K. Warsh) będzie bardzo ostrożny wobec scenariuszy dot. podwyższania stóp procentowych.

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Lokalnie, w ramach WIG20, najmocniejszą spółką był CD Projekt ze zwyżką 1,7%, odrabiając część ostatniej słabości. Na szerokim rynku warto wspomnieć o ponad 40% przecenie akcji mPay po komunikacie KNF odnośnie cofnięcia zezwolenia w zakresie operowania jako instytucja płatnicza.

Z rynkowego punktu widzenia weszliśmy w okres wakacyjno-letni który zwyczajowo cechuje się mniejszą aktywnością inwestorów. Dodatkowo brak jest na horyzoncie czynników zachęcających do spekulacji, co sugeruje iż najbliższe tygodnie mogą mijać pod znakiem szerszych konsolidacji.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.