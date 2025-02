Zwiększenie portfela nieruchomości z 3,5 tys. do 5 tys., przychodów z najmu z 200 mln do 300 mln zł, ekspansja zagraniczna i 186,1 tys. rezerwacji – to dokonania specjalizującej się w najmie krótkoterminowym firmy Renters w 2024 r. Platforma zarządza apartamentami i domami na rzecz ich właścicieli. Skokowy wzrost portfela to efekt konsolidacji rynku. Spółka przejęła takich graczy jak ApartView, Dom & House czy SeaView. Akwizycje nie tylko zwiększają skalę, ale dywersyfikują ofertę. Jeszcze w 2023 r. Renters oferował mieszkania w największych miastach i kluczowych regionach turystycznych. Rozszerzenie działalności w mniejszych miastach było możliwe dzięki usłudze zarządzania wynajmem online: Renters odpowiada za ofertę i rezerwacje, a właściciel obiektu za jego przygotowanie dla gości. Do tego firma wyszła poza Polskę, kupując bułgarskie Flat Manager. Rozmowy w sprawie kolejnych zagranicznych przejęć są w toku. Ambicją Renters jest bowiem utworzenie największej spółki zajmującej się najmem krótkoterminowym w Europie Środkowo–Wschodniej.

Reklama

Jak cała branża, Renters czeka na projekt ustawy o regulacji najmu krótkoterminowego – nad przepisami, w tym implementacją przepisów unijnych, pracuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Popieramy stworzenie centralnego rejestru mieszkań na wynajem, który pozwoli wyeliminować szarą strefę i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Nasza współpraca z właścicielami mieszkań obejmuje nie tylko zarządzanie wynajmem, ale także dbałość o jego legalność we współpracy z samorządami. W kontekście planowanych zmian w 2025 r. kluczowe będzie wybranie operatora, który skutecznie poprowadzi właścicieli przez nowy proces dostosowania prawa do realiów rynkowych i wymagań UE – podkreślił prezes Kamil Krzyżanowski. – W Renters, w imieniu właścicieli, zgłaszamy obiekty do odpowiednich rejestrów, odprowadzamy opłaty miejscowe i dbamy o prawidłowość innych zobowiązań, które powinny być regulowane na bieżąco oraz gwarantują bezpieczne funkcjonowanie obiektu noclegowego w przyszłości, bez ryzyka sankcji. Dobrze zarządzany najem krótkoterminowy może być transparentny, przynosić korzyści miastom i wpisywać się w długoterminową strategię rozwoju turystyki. Wprowadzenie nowych przepisów to jedno, równie ważne jest ich faktyczne przestrzeganie i kontrolowanie podmiotów, które nadal funkcjonują poza systemem.