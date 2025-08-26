Heimstaden dobrze zarabia na najmie w Polsce, ale i tak sprzedaje część mieszkań

Warszawskiego projektu Oh!Praga, kupionego od spółki Eiffage, Heimstaden nie włączył do portfela najmu. Do nabycia są mieszkania w stanie deweloperskim
Notowana na szwedzkiej giełdzie grupa działająca na rynku PRS w kilku europejskich krajach w I połowie 2025 r. zanotowała prawie 8 mld koron (SEK) przychodów z najmu, o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) sięgnął 5,7 mld koron. Grupa zanotowała 5-proc. wzrost czynszów, jednak portfel wynajmowanych lokali się zmniejszył – na koniec czerwca w zasobie było 159,2 tys. lokali, o 3,7 tys. mniej niż rok wcześniej – Heimstaden prowadzi bowiem program prywatyzacji portfela, czyli sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym. Ma to na celu zmniejszenie zadłużenia grupy. Najwięcej mieszkań grupa ma w Szwecji (46,7 tys.), Czechach (40,7 tys.) i Niemczech (29,7 tys.). Średni wskaźnik najmu to 98,5 proc.
W sumie w ramach programu prywatyzacji portfela sprzedano ponad 3 tys. lokali, najwięcej w Danii, Norwegii i Szwecji. W I połowie tego roku sprzedano 1,05 tys. mieszkań za 4,9 mld koron, z premią rzędu 30 proc. wobec wartości księgowej.
Polska to wciąż relatywnie młody rynek dla grupy. Na koniec I półrocza nad Wisłą Heimstaden miał w portfelu 2,05 tys. wynajętych lokali (tyle samo, co na koniec marca) wobec 1,64 tys. rok wcześniej. Oddanie do użytkowania kolejnych lokali i wzrost czynszów przełożyły się na skokową poprawę wyników finansowych. Przychody z najmu wyniosły 126 mln koron (48 mln zł), o 117 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI wzrósł o 137 proc., do 116 mln koron (44 mln zł). Średnie obłożenie polskiego zasobu wynosiło 98,5 proc.
Niemniej i u nas ruszyła akcja sprzedaży mieszkań. Inicjatywę ogłoszono w czerwcu i w sprawozdaniu za II kwartał nie widać jeszcze efektów. Sprzedaż mieszkań to proces długoterminowy, bo najpierw muszą wygasnąć umowy najmu. Najemcy mają prawo pierwokupu.
W Polsce Heimstaden wystawił też na sprzedaż 185 lokali w stanie deweloperskim w jednym projekcie, który nie wszedł do portfela najmu (Oh!Praga w Warszawie). Według informacji ze strony internetowej projektu, w chwili publikacji artykułu sprzedanych było 21 lokali, a 25 było zarezerwowanych.
– Na polskim rynku mamy za sobą bardzo intensywny i wyjątkowy kwartał. Utrzymujemy bardzo wysoki poziom obłożenia, doskonałe wskaźniki finansowe i poziom satysfakcji naszych klientów, a także rosnącą wartość aktywów. Dodatkowo wprowadziliśmy do sprzedaży część mieszkań z naszego portfela – skomentował w komunikacie Paweł Romańczuk, head of asset management & operations w Heimstaden Poland.
Heimstaden może łatwo wyprzedawać nieruchomości inwestorom indywidualnym, ponieważ wszystkie kupione od deweloperów projekty realizowane były na gruntach pod zabudowę mieszkaniową.
Podobnie postąpiła platforma Resi 4 Rent w przypadku jedynych dwóch projektów budowanych w tym trybie – w Warszawie i Wrocławiu. Niedawno ogłoszono też sprzedaż 5 tys. lokali firmie Vantage Rent za około 2,4 mld zł – to już nie klasyczne mieszkania, a lokale w projektach budowanych na gruntach pod zabudowę usługową.
