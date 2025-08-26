Inwestycje
Notowania

Heimstaden dobrze zarabia na najmie w Polsce, ale i tak sprzedaje część mieszkań

Szwedzki potentat rynku PRS na brak zainteresowania najemców w Polsce nie może narzekać. W czerwcu Heimstaden sprzedawał nad Wisłą lokale w stanie deweloperskim z jednego projektu, którego nie włączył do portfela.

Publikacja: 26.08.2025 11:07

Warszawskiego projektu Oh!Praga, kupionego od spółki Eiffage, Heimstaden nie włączył do portfela naj

Warszawskiego projektu Oh!Praga, kupionego od spółki Eiffage, Heimstaden nie włączył do portfela najmu. Do nabycia są mieszkania w stanie deweloperskim

Foto: Mat. prasowe

Adam Roguski

Notowana na szwedzkiej giełdzie grupa działająca na rynku PRS w kilku europejskich krajach w I połowie 2025 r. zanotowała prawie 8 mld koron (SEK) przychodów z najmu, o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) sięgnął 5,7 mld koron. Grupa zanotowała 5-proc. wzrost czynszów, jednak portfel wynajmowanych lokali się zmniejszył – na koniec czerwca w zasobie było 159,2 tys. lokali, o 3,7 tys. mniej niż rok wcześniej – Heimstaden prowadzi bowiem program prywatyzacji portfela, czyli sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym. Ma to na celu zmniejszenie zadłużenia grupy. Najwięcej mieszkań grupa ma w Szwecji (46,7 tys.), Czechach (40,7 tys.) i Niemczech (29,7 tys.). Średni wskaźnik najmu to 98,5 proc.

W sumie w ramach programu prywatyzacji portfela sprzedano ponad 3 tys. lokali, najwięcej w Danii, Norwegii i Szwecji. W I połowie tego roku sprzedano 1,05 tys. mieszkań za 4,9 mld koron, z premią rzędu 30 proc. wobec wartości księgowej.

Czytaj więcej

Heimstaden już rozpoczął sprzedaż mieszkań w projekcie vis a vis Konesera na warszawskiej Pradze. Lo
Nieruchomości
Heimstaden sprzedaje część portfela w Polsce

Heimstaden w ciągu roku zwiększył portfel wynajmowanych mieszkań w Polsce

Polska to wciąż relatywnie młody rynek dla grupy. Na koniec I półrocza nad Wisłą Heimstaden miał w portfelu 2,05 tys. wynajętych lokali (tyle samo, co na koniec marca) wobec 1,64 tys. rok wcześniej. Oddanie do użytkowania kolejnych lokali i wzrost czynszów przełożyły się na skokową poprawę wyników finansowych. Przychody z najmu wyniosły 126 mln koron (48 mln zł), o 117 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI wzrósł o 137 proc., do  116 mln koron (44 mln zł). Średnie obłożenie polskiego zasobu wynosiło 98,5 proc.

Niemniej i u nas ruszyła akcja sprzedaży mieszkań. Inicjatywę ogłoszono w czerwcu i w sprawozdaniu za II kwartał nie widać jeszcze efektów. Sprzedaż mieszkań to proces długoterminowy, bo najpierw muszą wygasnąć umowy najmu. Najemcy mają prawo pierwokupu.

W Polsce Heimstaden wystawił też na sprzedaż 185 lokali w stanie deweloperskim w jednym projekcie, który nie wszedł do portfela najmu (Oh!Praga w Warszawie). Według informacji ze strony internetowej projektu, w chwili publikacji artykułu sprzedanych było 21 lokali, a 25 było zarezerwowanych.

– Na polskim rynku mamy za sobą bardzo intensywny i wyjątkowy kwartał. Utrzymujemy bardzo wysoki poziom obłożenia, doskonałe wskaźniki finansowe i poziom satysfakcji naszych klientów, a także rosnącą wartość aktywów. Dodatkowo wprowadziliśmy do sprzedaży część mieszkań z naszego portfela – skomentował w komunikacie Paweł Romańczuk, head of asset management & operations w Heimstaden Poland.

Czytaj więcej

18 gotowych obiektów z mieszkaniami na wynajem firmy Resi4Rent przejmie Vantage Development
Nieruchomości
Rekordowa transakcja na polskim rynku PRS

Grunt pod usługi czy mieszkaniówkę. Jest różnica

Heimstaden może łatwo wyprzedawać nieruchomości inwestorom indywidualnym, ponieważ wszystkie kupione od deweloperów projekty realizowane były na gruntach pod zabudowę mieszkaniową.

Podobnie postąpiła platforma Resi 4 Rent w przypadku jedynych dwóch projektów budowanych w tym trybie – w Warszawie i Wrocławiu. Niedawno ogłoszono też sprzedaż 5 tys. lokali firmie Vantage Rent za około 2,4 mld zł – to już nie klasyczne mieszkania, a lokale w projektach budowanych na gruntach pod zabudowę usługową.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Nieruchomości Mieszkania PRS Heimstaden
Polskie nieruchomości przegrały z czeskimi. Czy inwestorzy wrócą nad Wisłę?
Nieruchomości
Polskie nieruchomości przegrały z czeskimi. Czy inwestorzy wrócą nad Wisłę?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
W I połowie 2025 r. na Trójmiasto przypadało blisko 30 proc. oferty apartamentów premium, 47 proc. n
Nieruchomości
Trójmiasto zdominowało rynek mieszkań premium. Ta część rynku też nie ma lekko