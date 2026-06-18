Mariusz Książek wychodzi z inwestycji w Synektika

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Główny akcjonariusz i prezes notowanej na giełdzie firmy deweloperskiej Marvipol. Fot. Lewandowski Darek/mpr
Znany inwestor, będący drugim największym akcjonariuszem spółki, spieniężył wszystkie posiadane akcje Synektika, wykorzystując trwający od dłuższego czasu trend wzrostowy i zainkasował ponad 400 mln zł.
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