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Mariusz Książek wychodzi z inwestycji w Synektika

Inwestor bez problemu znalazł chętnych na cały posiadany pakiet akcji spółki, ale transakcja wywołała duże poruszenie na rynku.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

Główny akcjonariusz i prezes notowanej na giełdzie firmy deweloperskiej Marvipol. Fot. Lewandowski D

Główny akcjonariusz i prezes notowanej na giełdzie firmy deweloperskiej Marvipol. Fot. Lewandowski Darek/mpr

Foto: parkiet.com

Jacek Mysior

Znany inwestor, będący drugim największym akcjonariuszem spółki, spieniężył wszystkie posiadane akcje Synektika, wykorzystując trwający od dłuższego czasu trend wzrostowy i zainkasował ponad 400 mln zł.

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