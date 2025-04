Medicalgorithmics podpisał umowę dystrybucyjną ze spółką Meditrina będącą największym dystrybutorem urządzeń medycznych w Słowenii, specjalizującym się w kardiologii. - Zgodnie z naszą strategią rozwoju dążymy do wzmocnienia naszej ekspansji zagranicznej zarówno poprzez pozyskiwanie nowych klientów, jak i poszerzanie współpracy z obecnymi. Dążymy do tego, by nasze innowacyjne oprogramowanie z czasem stawało się standardem na kolejnych rynkach na świecie - komentuje Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics ds. operacji i sprzedaży.

Reklama

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Medicalgorithmics powiększa sieć Spółka w ostatnim czasie przyspieszyła pozyskiwanie dystrybutorów dla swoich rozwiązań na nowych rynkach. Na jej celowniku są kolejne kraje.

Meditrina to największy słoweński dystrybutor sprzętu w obszarze kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii, neurologii, gastroenterologii i nefrologii dla szpitali i innych placówek ochrony zdrowia oraz defibrylatorów dla podmiotów publicznych i komercyjnych. Firma reprezentuje czołowych europejskich producentów na rynku słoweńskim. Wchodzący na rynek słoweński Medicalgorithmics planuje wspólnie z Meditrina roadshow w największych szpitalach w kraju w najbliższych tygodniach. Słowenia to 24 rynek, na którym będą dostępne innowacyjne produkty Medicalgorithmics.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Firma opiera swoją działalność na oferowaniu oprogramowania z algorytmiką AI zintegrowaną z różnymi monitorami EKG oraz własnym urządzeniem w różnych modelach biznesowych dla klientów na całym świecie.