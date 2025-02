Biotechnologiczna spółka poinformowała o wynikach badania klinicznego fazy 0 w terapii przeciwnowotworowej PB004 (PBA-0405). Badanie wykazało potencjał PBA-0405 do aktywowania komórek odpornościowych naciekających guz i indukowania zabijania komórek nowotworowych w guzach ludzkich. Spółka podaje, że w badaniu uczestniczyło sześciu pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz mięsakami tkanek miękkich, którym podano sześć dawek PBA-0405 bezpośrednio do różnych miejsc w guzie na 24 do 72 godzin przed planowaną interwencją chirurgiczną.

Reklama

- Po usunięciu guzów fragmenty tkanki nowotworowej analizowano pod kątem obecności biomarkerów wskazujących na aktywność leku. Łącznie przeanalizowano 84 próbki od pięciu pacjentów, z czego u czterech zaobserwowano wyraźne oznaki aktywacji komórek odpornościowych i zabijania komórek nowotworowych. Nie zaobserwowano natomiast żadnych niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa kandydata na lek, co wzmacnia potencjał terapeutyczny PBA-0405 - wyjaśnia Pure w komunikacie.

Pure Biologics: Osiągnęliśmy kamień milowy w projekcie PB004

W ocenie spółki pozytywny wynik zakończonego badania fazy 0 z udziałem pacjentów onkologicznych oznacza osiągnięcie kluczowego kamienia milowego we flagowym projekcie PB004, a wykazanie zamierzonego mechanizmu działania terapeutycznego PBA-0405 u ludzi, na wczesnym etapie rozwoju leku, znacznie redukuje ryzyko niepowodzenia tego projektu w dalszych etapach.

Cząsteczka PBA-0405 (projekt PB004) została opracowana przez Pure Biologics w celu poprawy leczenia nowotworów złośliwych komórek B oraz guzów litych.