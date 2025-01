Penta Hospitals International ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji EMC po 10,6 zł za sztukę. Aktualnie na giełdzie kurs EMC wynosi 11,6 zł. Przedmiotem wezwania jest 4 580 405 akcji, reprezentujących 10,73 proc. kapitału zakładowego i uprawniających do 10,37 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 stycznia, a zakończenia 28 lutego.

Czy warto sprzedać akcje EMC w wezwaniu?

Na dzień ogłoszenia wezwania Penta ma łącznie 38 103 037 akcji EMC, stanowiących 89,63 proc. głosów na WZ. W wyniku wezwania zamierza osiągnąć 100 proc. Przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 5 marca, a rozliczenia 10 marca. W treści wezwania możemy przeczytać, że oferowana w wezwaniu cena nie jest niższa niż wartość godziwa określona zgodnie z art. 79 ust. 3a i 3b ustawy ofercie. Penta informuje że wybrała firmę DGA Audyt na potrzeby ustalenia wartości godziwej. Audytor ten ustalił, że wartość godziwa wynosi 8,84 zł.

„W konsekwencji cena nabycia akcji objętych wezwaniem przewyższa wartość godziwą akcji wskazaną przez audytora o 1,76 zł”- czytamy w treści wezwania.

Średnia arytmetyczna z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania do KNF wynosi 10,36 zł. A z trzech miesięcy 10,34 zł. Z kolei najwyższa ceną po jakiej wzywający oraz jego podmioty zależne i dominujące nabywał akcje w okresie 12 miesięcy to 9,3 zł.