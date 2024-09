Selvita oczekuje, że wsparciem dla branży i spółki będzie polepszająca się sytuacja makroekonomiczna dla sektora.

- Istotnym czynnikiem wzrostu jest rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych na kluczowych dla nas rynkach – powiedział prezes. Dzięki spadającym stopom powinna poprawić się sytuacja w zakresie finansowania innowacyjnych projektów, m.in. w biotechnologii.

Selvita podała prognozy na trzeci kwartał 2024 r. Szacuje skonsolidowane przychody od klientów zewnętrznych na 87-89 mln zł, co oznacza wzrost o 7-10 proc. rok do roku i 9-12 proc. kwartał do kwartału. Rentowność na działalności operacyjnej szacowana jest w zakresie 0-3 proc., a rentowność EBITDA na 15-18 proc.

Jakie wyniki miała Selvita?

Przychody komercyjne Selvity w II kwartale 2024 r. były o 6 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale. Spółka w pierwszym półroczu zaraportowała cztery znaczące umowy współpracy ze spółkami biotechnologicznymi, podczas gdy w całym roku 2023 podpisane zostały tylko dwie. Z kolei zakontraktowanie na 2024 r. od firm typu big pharma wynosi obecnie 77 mln zł i jest o 28 proc. wyższe od przychodów wygenerowanych przez tę grupę klientów w całym 2023 r.

W II kwartale grupa wypracowała 7,8 mln zł zysku EBITDA (obciążonego łącznie około 8 mln zł ze względu na różnice kursowe, tymczasowo niewykorzystane w pełni zasoby oraz zdarzenia jednorazowe) wobec 21,2 mln zł rok temu. Na poziomie netto w II kwartale 2024 r. spółka miała 10,1 mln zł straty wobec 3 mln zł straty oczekiwanej średnio przez analityków. Również na poziomie operacyjnym i EBITDA wyniki są gorsze od konsensusu.

Przychody segmentu odkrywania leków, który w I półroczu 2024 r. odpowiadał za 78 proc. sprzedaży grupy, wzrosły w samym II kwartale o 10 proc. kwartał do kwartału. Stan zakontraktowania na II półrocze wskazuje na wzrost segmentu odkrywania leków o 4 proc., a segmentu rozwoju leków o 30 proc.