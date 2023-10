Będą pieniądze dla biotechnologicznych spółek. Kto ile dostanie?

Wczoraj wieczorem i dziś przed sesją na rynek napłynęły raporty bieżące dotyczące oceny PARP dla projektów giełdowych spółek. Dużą grupę w tym gronie stanowią reprezentanci sektora biotechnologii i medycyny. I tak np. BioMaxima podała że jej projekt ( "Prace B+R i wdrożenie zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R") otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota dofinansowania wyniesie ponad 4,8 mln zł, co stanowi 57,34 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Również Genomtec podał, że jego projekt („Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”) został oceniony przez PARP pozytywnie. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ok. 21,6 mln zł przy całkowitym budżecie projektu sięgającym ok. 40 mln zł.

W przypadku Urteste pozytywną ocenę dostał projekt ("Test PANURI - bazujący na metodzie enzymatycznej, wysoko skuteczny i nisko kosztowy test IVD do diagnozowania raka trzustki we wczesnych stadiach rozwoju oraz międzynarodowa ochrona praw własności przemysłowej wynalazków w postaci testów IVD do oznaczania innych nowotworów bazujących na metodzie enzymatycznej”) o wartości ponad 68,1 mln zł, z czego rekomendowana wartość dofinansowania wskazana na liście PARP to prawie 38,3 mln zł. Planowanym rezultatem projektu będzie test diagnostyczny wykrywający raka trzustki. Spółka będzie mogła dokonać 9 zgłoszeń patentowych w tzw. trybie PCT (ang. Patent Cooperation Treaty), obejmujących kraje generujące łącznie ponad 80 proc. globalnego PKB.

Z kolei w przypadku Molecure chodzi o projekt "Przełomowa usługa odkrywania nowych leków małocząsteczkowych celujących w mRNA dla nieuleczalnych chorób" warty 51,5 mln zł, z czego rekomendowana kwota dofinansowania wynosi ok. 32,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2023 - 2028.

W Bioceltiksie chodzi o projekt "Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów" warty prawie 17,7 mln zł, w tym wartość wniosku o dofinansowanie to ponad 10,6 mln zł.