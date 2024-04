REKLAMA - Czyżewski & Ostaszewski - Kancelaria adwokacko-radcowska

Po pierwsze: z kim mamy do czynienia? Z kancelarią frankową czy z pośrednikiem?

Po wpisaniu w Google frazy kancelaria frankowa Warszawa wyskoczy nam kilkaset podmiotów, które specjalizują się w obsłudze kredytobiorców frankowych. Większość z nich reklamuje się jako wyspecjalizowana kancelaria frankowa.

W tym miejscu należy jednak zadać kluczowe pytanie: czy podmiot, z którym rozpoczynamy współpracę, to kancelaria, czy też tylko zwykły pośrednik, którego zadaniem jest nałapać, jak największą liczbę klientów, a następnie w drodze outsourcingu usług przekazać sprawy klientów do innego podmiotu i uzyskać za to sowitą prowizję.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci nie mogą świadczyć usług pomocy prawnej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Tym samym, jeśli nazwa podmiotu, z którym nawiązujemy współpracę, kończy się skrótem „z o.o.” lub „S.A.”, w takiej sytuacji możemy być pewni, że nie jest to kancelaria a jedynie pośrednik, którego zadaniem jest „nałapanie”, jak największej liczby klientów.

Dlaczego to tak istotne? Przede wszystkim dlatego, że radcowie prawni i adwokaci są zobowiązani do przestrzegania zasad wykonywania zawodu oraz etyki zawodowej. W razie naruszenia tych zasad podlegają oni odpowiedzialności dyscyplinarnej. Innymi słowy, są oni odpowiedzialni za swoje słowa i działania. Odpowiedzialność ta ma charakter dyscyplinarny, jak i majątkowy, co ma motywować do szczególnej staranności w prowadzeniu spraw swoich klientów.

Z kolei, jeśli chodzi o pośredników, to nie podlegają oni powyższym zasadom. Tym samym, pośrednicy mogą obiecać i zapewniać, że sprawa zostanie wygrana nawet wtedy, gdy już na pierwszy rzut oka widać, że szanse na jej wygranie są niskie. Oczywiście, w razie przegrania sprawy, konsekwencje (w tym te finansowe) obciążą Frankowicza.

Kancelaria frankowa Warszawa – ile biorą prawnicy?

Kwestia wynagrodzenia jest zwykle jednym z czynników, który ma decydujący wpływ przy wyborze kancelarii frankowej. Dlatego też bardzo istotne jest, aby ustalić, ile dokładnie kancelaria pobierze wynagrodzenia za prowadzenie naszej sprawy oraz jakie dokładnie usługi i czynności będą wykonywane w ramach zawartej umowy. Rozstrzał pomiędzy wysokością wynagrodzenia kancelarii jest ogromny, dlatego warto porównać co najmniej kilka ofert.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to najlepiej, aby było ono od samego początku wskazywane kwotowo. Dzięki temu kredytobiorca frankowy wie, ile dokładnie przyjdzie mu zapłacić za poszczególne etapy prowadzenia sprawy oraz nie jest narażony na niemiłą niespodziankę wiążącą się z tym, że kancelaria naliczy sobie wynagrodzenie wyższe od tego, które początkowo zakładał kredytobiorca.

W przypadku, gdy kancelaria operuje wynagrodzeniem procentowym, to koniecznie należy poprosić kancelarię, aby określiła, ile łącznie wyniosłoby jej przewidywane wynagrodzenie. Szczególnie czujnym trzeba być zwłaszcza wtedy, gdy wynagrodzenie procentowe jest naliczane od sumy korzyści lub od kwoty zasądzonej wyrokiem. Wówczas wysokość wynagrodzenia może być dużo wyższa od tego, którą zakładał kredytobiorca na początku procesu. Wynika to z tego, że kancelarie naliczają wówczas procent, także od zasądzonych odsetek.

Z uwagi na powyższe, w naszej kancelarii zawsze stosujemy wynagrodzenie kwotowe. Jest to najbardziej przejrzysta i czytelna forma dla klienta, który od samego początku wie, ile zapłaci za poszczególne etapy postępowania. Wynagrodzenie zawsze ustalamy indywidualnie z klientem, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz zakładany nakład pracy.

Jeśli chodzi o widełki cenowe, to w naszej kancelarii zwykle wynoszą one ok. 4.000-7.000 zł za I instancję, 1.500-3.500 zł za II instancję, 500 zł za stawiennictwo na rozprawie i po procesie w ramach premii za zwycięstwo ok. 8.000-16.000 zł

Kancelaria frankowa Warszawa – doświadczony zespół i eksperci prawa

Decydując się na wybór kancelarii w Warszawie, wielu kredytobiorców skupia się tylko na kryterium wysokości wynagrodzenia. Oczywiście jest to bardzo ważne kryterium, niemniej nie powinno być ono jedynym, jakie kredytobiorca frankowy weźmie pod uwagę.

Poza kryterium ceny bardzo istotne jest również to, jakie opinie i oceny ma kancelaria na witrynach typu Google czy też Facebook oraz dowiedzieć się, kto będzie prowadził sprawę frankową.

Jeśli kancelaria ma bardzo dobre opinie np. na witrynie Google, oznacza to, że dotychczasowi klienci byli zadowoleni ze współpracy a sama kancelaria działa prawidłowo, jej pracownicy są komunikatywni i zaangażowani. Oczywiście, najważniejszy dla kredytobiorcy jest wynik w postaci wygrania procesu, niemniej jednak kilkuletnia współpraca może być albo przyjemna, albo może być bardzo frustrująca i wymagać wiele cierpliwości od klienta.

Przykładowo w naszej kancelarii od kilkunastu lat kładziemy bardzo duży nacisk jakość świadczonych usług. Dzięki temu obecnie możemy pochwalić się ponad 200 opiniami w witrynie Google ze średnią 5,00. Nasi dotychczasowi klienci docenili przede wszystkim bardzo wysoką jakość świadczonych usług, zaangażowanie w proces, a przede wszystkim komunikatywność.

Kredytobiorcy, którzy nawiązują z nami współpracę, otrzymują numer telefonu i e-mail bezpośrednio do prawnika, który będzie ich obsługiwał. Dzięki temu w razie pytań lub wątpliwości mogą zadzwonić i zapytać o postępy w procesie bezpośrednio u źródła. Tym samym, kredytobiorcy nie są narażeni na frustrację i zniecierpliwienie wiążące się z oczekiwaniem na kontakt ze strony pracownika kancelarii.

Drugim bardzo ważnym aspektem jest to, kto poprowadzi naszą sprawę frankową. Dobrze byłoby, aby był to ekspert prawa, który sprawami frankowymi zajmuje się już od co najmniej 6 lat. Problem w tym obecnie każdy adwokat i radca prawny reklamuje się jako „ekspert” w sprawach frankowych… Dlatego też decydując się na wybór kancelarii, warto sprawdzić, czy osoba, która będzie prowadziła naszą sprawę:

· regularnie i już od kilku lat publikuje artykuły i wpisy na blogu na temat spraw frankowych,

· czy komentowała aktualne wydarzenia związane ze sprawami Frankowiczów,

· czy była proszona przez media o zabranie głosu w sprawach dot. wyroków, czy też innych kwestii ważnych dla kredytobiorców.

Przykładowo w naszej kancelarii mec. Ostaszewski już od kilku lat jest komentatorem wydarzeń frankowych dla prawo.pl – jednego z największych serwisów informacyjnych dot. spraw prawnych w Polsce. Nadto, wielokrotnie zabierał głos jako ekspert w sprawach bankowych w serwisie biznes24.pl

Kancelaria frankowa Warszawa – podsumowanie

Decydując się na wybór kancelarii frankowej, powinniśmy zatem zwrócić szczególną uwagę następujące aspekty:

1. czy rzeczywiście mamy do czynienia z kancelarią, czy też z pośrednikiem,

2. czy wynagrodzenie kancelarii jest dla nas jasne, zrozumiałe i przejrzyste,

3. czy kancelaria ma dobre opinie w Internecie np. na Google lub Facebook,

4. kto będzie prowadził naszą sprawę (zwłaszcza czy jest to ekspert w dziedzinie spraw frankowych).

Jeśli wybierzemy dobrze ocenianą kancelarię, które wynagrodzenie jest dla nas jasne i zrozumiałe, a nasz pełnomocnik jest profesjonalistą w tym, co robi, to z pewnością będziemy zadowoleni ze współpracy.

REKLAMA - Czyżewski & Ostaszewski - Kancelaria adwokacko-radcowska