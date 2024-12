Kredyty złotowe nie do podważenia

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe organizacje biznesowe w Polsce, wystosowała we wtorek alarmistyczny apel związany z próbami podważania wskaźnika referencyjnego WIBOR. Rada wyraża zaniepokojenie obecną sytuacją, gdy przeciwko bankom wpływa coraz więcej pozwów w tej kwestii, a kilka dni temu w pierwszym takim wyroku (jeszcze nieprawomocnym) sąd wyeliminował WIBOR ze złotowego kredytu hipotecznego.

Przedsiębiorcy w swoim apelu podkreślają, że podważanie wiarygodności WIBOR grozi podważeniem stabilności całego rynku finansowego w Polsce. WIBOR odnosi się bowiem do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, których łączna wartość szacowana jest na ok. 9 bilionów złotych (to trzykrotność rocznego polskiego PKB) – od kredytów hipotecznych i kredytów konsumenckich poprzez obligacje (skarbowe i nieskarbowe), aż po instrumenty pochodne.