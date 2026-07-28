Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 29.07.2026

Decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych; debiut NWAI DM na GPW; wyniki finansoweGruoy Kęty i mBanku za I półrocze. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

