Kraj

  • NWAI DOM MAKLERSKI – debiut na giełdzie
  • KĘTY – wyniki za I półrocze
  • MBANK – wyniki za I półrocze
  • ULTIMATE GAMES – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1 zł dywidendy na papier; wypłata 10 sierpnia
  • TEXT – wypłata 0,98 zł zaliczki dywidendy na akcję
  • COMPERIA.PL – NWZA w sprawie przeniesienia części przedsiębiorstwa do spółki zależnej ComperiaPay
  • MABION – NWZA w sprawie kapitału docelowego
  • MOSTOSTAL WARSZAWA – NWZA w sprawie emisji akcji
  • PEPCO GROUP – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 47,52 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 13 sierpnia
  • BRIDGE SOLUTIONS HUB – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1 zł dywidendy na papier; wypłata 1 września
  • GRUPA KLEPSYDRA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,04 zł dywidendy na papier; wypłata 12 sierpnia
  • CARLSON INVESTMENTS – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
  • SIGMA DEFENCE – NWZA w sprawie połączenia ze spółką MW Rail
  • EUVIC – kontynuacja WZA z 29 czerwca
  • VEHIS FINANSE – pierwsze notowanie na Catalyst 41 207 obligacji serii L o wartości nominalnej 1000 zł każda
  • MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 9–13 mld zł

Świat

  • USA – decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) w sprawie stóp procentowych