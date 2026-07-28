Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 29.07.2026
Decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych; debiut NWAI DM na GPW; wyniki finansoweGruoy Kęty i mBanku za I półrocze. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
28.07.2026 21:45
28.07.2026 03:00
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Kraj
NWAI DOM MAKLERSKI – debiut na giełdzie
KĘTY – wyniki za I półrocze
MBANK – wyniki za I półrocze
ULTIMATE GAMES – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1 zł dywidendy na papier; wypłata 10 sierpnia
TEXT – wypłata 0,98 zł zaliczki dywidendy na akcję
COMPERIA.PL – NWZA w sprawie przeniesienia części przedsiębiorstwa do spółki zależnej ComperiaPay
MABION – NWZA w sprawie kapitału docelowego
MOSTOSTAL WARSZAWA – NWZA w sprawie emisji akcji
PEPCO GROUP – początek przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 47,52 zł na zaproszenie spółki; zakończenie 13 sierpnia
BRIDGE SOLUTIONS HUB – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1 zł dywidendy na papier; wypłata 1 września
GRUPA KLEPSYDRA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,04 zł dywidendy na papier; wypłata 12 sierpnia
CARLSON INVESTMENTS – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
SIGMA DEFENCE – NWZA w sprawie połączenia ze spółką MW Rail
EUVIC – kontynuacja WZA z 29 czerwca
VEHIS FINANSE – pierwsze notowanie na Catalyst 41 207 obligacji serii L o wartości nominalnej 1000 zł każda
MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości 9–13 mld zł
Świat
USA – decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) w sprawie stóp procentowych