Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 14.08.2024

We wtorek rano, rynek FX wygląda podobnie jak w poniedziałek. Dalej w gronie najbardziej tracących walut pośród G-10 są jen i frank, a najlepiej wypada dolar nowozelandzki, do którego tym razem dołączył funt. Na rynku akcji poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami indeksów, ale kluczowe jest to, że rynek akcji nie powrócił do spadków po odbiciu, które trwa już kilka dni