Przejrzystość wynagrodzeń: pułapki i wyzwania

Jaki jest stan wdrożenia dyrektywy do polskiego prawa?

Polska znajduje się w czołówce państw (a jest ich naprawdę niewiele na obecną chwilę1), które są bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania do lokalnego prawa. Mamy zarówno częściową implementację w zakresie wymogów dotyczących procesu rekrutacji poprzez nowelizację kodeksu pracy ustawą z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, obowiązującą od 24 grudnia 2025 r., jak i projekt z grudnia 2025 r. zupełnie nowej ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Unijna data graniczna na wdrożenie kompletu przepisów dyrektywy to 7 czerwca 2026 r.