Prawo do bycia offline

Wprowadzenie

Cyfrowe narzędzia pracy, jak i praca przy użyciu internetu, są codziennością dla pracowników zatrudnionych w wielu sektorach gospodarki i wykonujących różne rodzaje pracy. W dużym stopniu pozwoliły one na upowszechnienie się pracy na odległość, początkowo uregulowanej w Polsce jako telepraca, a następnie jako praca zdalna. Korzyści dla pracowników, jak i pracodawców płynące z możliwości zdalnego wykonywania zadań są oczywiste. Jest to na przykład możliwość załatwienia sprawy mailem, z domu, bez konieczności dojazdu do miejsca pracy albo przeprowadzenie spotkania w formie wideokonferencji online z udziałem osób z odległych lokalizacji bez ponoszenia kosztów związanych z dojazdami i noclegami. Niemniej praca przy użyciu technologii cyfrowych niesie ze sobą również wyzwania dla obu stron stosunku pracy.