GG Parkiet

– Według szacunków Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) premiera Shigeru może w rezultacie niedzielnego głosowania liczyć na 154 do 219 miejsc w 475-osobowej izbie, co oznacza, że nie zdobędzie samodzielnej większości, czyli 233 mandatów. Co więcej koalicjant LDP, partia Komeito, również nie osiągnął wymaganej ilości mandatów, aby stworzyć wspólny rząd. W związku z tym najbardziej prawdopodobne jest, że LDP i Komeito połączą siły z jednym lub dwoma mniejszymi partiami, aby osiągnąć liczbę 233 mandatów potrzebnych do rządzenia – wskazują eksperci XTB.

Jakie może mieć to przełożenie na rynki finansowe? – Może pojawić się wrażenie, że normalizacja polityki monetarnej będzie przebiegać wolniej pod presją niepewności politycznej. Wydaje się, że obecnie BoJ będzie chciał zobaczyć, jak szybko niepewność polityczna ucichnie po utworzeniu większości koalicyjnej. W przeciwnym razie BoJ może być zmuszony opóźnić kolejne podwyżki stóp procentowych do przyszłego roku – dodają eksperci XTB. Poniedziałkowe wzrosty na japońskiej giełdzie spowodowały jednak, że w przypadku indeksu Nikkei 225 zaczęły się pojawiać też optymistyczne akcenty ze strony analizy technicznej.

– Indeks wybija się powyżej 50- oraz 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących, potwierdzając tym samym odbicie od dolnego ograniczenia kanału wzrostowego instrumentu – podkreślają eksperci XTB. Od początku roku główny indeks japońskiej giełdy zyskał już na wartości ponad 15 proc. PRT