Tomasz Gessner, Tavex: Złoto z rekordem wszech czasów i jego cena rośnie dalej

Czy mają państwo prognozy, jak długo złoto może jeszcze rosnąć, jakie poziomy może złoto osiągnąć np. za kwartał, na koniec 2024 r.?

Warto rozgraniczyć krótki i dłuższy termin. W krótkim, po ponad 40-proc. wzroście w ujęciu rocznym (a złoto jest aktywem o relatywnie niskiej zmienności), to mocny wynik. Jeśli ktoś się zachłysnął tym wynikiem i próbowałby wsiąść do tego jadącego pociągu, zalecałbym ostrożność, historycznie po tak dużych ruchach kupowanie złota wiąże się z ryzykiem, że zaraz pojawi się korekta. Jest też przestrzeń korekcyjna, myślę, że na kilkaset dolarów, czyli z blisko 2700 do 2300. To byłby dużo lepszy poziom, by rozważać nawet krótkoterminowy zakup złota. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje w dłuższym terminie, to przed rokiem przygotowałem prognozę techniczną, że jeżeli złoto rozbije ten słynny, 3-5 letni opór na poziomie 2,08 tys. dol., to w ciągu trzech lat jego cena miałaby prawo się podwoić. Jeśli patrzymy na dzisiejszą dynamikę ruchu, to moja analiza się w niego wpisuje. Mamy więc jeszcze trochę długoterminowego zapasu.

Co wpływa na całym świecie na ceny złota?

Czynniki makroekonomiczne, które nie znikną, spadki stóp procentowych raczej będą kontynuowane, drugim źródłem wsparcia cen złota jest geopolityka. To zaogniający się konflikt na Bliskim Wschodzie między Izraelem, Iranem i Libanem. Jeśli ta sytuacja zaczęłaby się wymykać spod kontroli, można się spodziewać ucieczek do bezpiecznych przystani na rynkach finansowych, do dolara, amerykańskich obligacji oraz właśnie złota fizycznego. W wypadku zdecydowanego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie widzielibyśmy wystrzał cen ropy, co jest czynnikiem mocno pobudzającym inflację w USA. Jeśli weźmiemy też pod uwagę skalę amerykańskiego zadłużenia, Fed nie ma obecnie wyjścia i musi ciąć stopy, bo obsługa zadłużenia 35 bln dol. przekracza 1 bln dol. rocznie i jest wyższa już nawet od wydatków na obronność, to jest trudne do udźwignięcia. Przypomnę, że mamy rok wyborczy, a taki wystrzał cen ropy związałby Fedowi ręce, która z jednej strony nie mogłaby ciąć stóp ze względu na skok inflacji, a z drugiej musiałby to robić z uwagi na ogromny koszt obsługi zadłużenia.

A co z Ukrainą?

Tutaj także oczywiście obserwujemy w ostatnich miesiącach eskalację i ryzyko wciągnięcia NATO do wojny z Rosją. Jeśli to nie zostanie powstrzymane i nie pojawią się chęci do rozmów pokojowych, to odbije się to z czasem na kondycji złotego. A wtedy jako że złoto będzie traktowane jako bezpieczna przystań, nasz region dołożyłby jeszcze presję do wzrostów cen.