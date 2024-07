Konrad Łapiński, Total FIZ: Nowe rekordy są już mało prawdopodobne

Podczas wtorkowej sesji kurs Comarchu rósł powyżej ceny z wezwania, która i tak była powyżej rekordów notowań. Inwestorzy jednak liczą na więcej?

Tak można to interpretować. Jeśli kurs spółki, na którą jest wezwanie, jest powyżej proponowanej ceny, to albo wezwanie nie dojdzie do skutku, albo rynek „negocjuje” z podmiotami wzywającymi wyższą cenę. To jednak już jest wyższa szkoła jazdy i trudno mi ocenić, co dzieje się w tle.

Wspomniałeś, że to nie jest jeszcze czas na rynek długu i lepiej trzymać się akcji. Z których branż?

Miejscem do szukania takich firm mogą być sektory mało skorelowane z sytuacją gospodarki. O ile dobrze rozumiem projekcje NBP dotyczące dynamiki PKB, to jej szczyt ma przypaść na II kwartał bądź połowę przyszłego roku. Z reguły pół roku czy trzy kwartały przed oczekiwanym szczytem w gospodarce można powoli myśleć o zmniejszaniu zaangażowania w akcje, natomiast nie rezygnowałbym z akcji, bo wiele podmiotów wciąż jest dosyć atrakcyjnie wycenianych. Przykładowo defensywne spółki, medycyna i inne sektory, mało skorelowane z dynamiką PKB powinny funkcjonować dobrze.

Ożywienie widać też w biotechnologii?

Tu analizować trzeba przypadek po przypadku. Jedna spółka nie jest równa drugiej, mamy zatem większą pracę domową do odrobienia, żeby ocenić, która firma jest warta inwestycji, a która nie. Co więcej, proste mechanizmy, takie jak pomysł na banki sprzed roku, powolutku się wyczerpują. To wcale nie oznacza, że banki są drogie, one wciąż pięknie zarabiają i oferują satysfakcjonujące dywidendy. Niemniej chęć zrealizowania zysków w ich przypadku pojawia się i może być ciężarem dla indeksów na najbliższe półrocze. Ogółem wciąż jest jednak zbyt tanio, żeby grać przeciwko rynkowi.