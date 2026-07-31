Wezwanie ma być ogłoszone na 1.002.974.605 akcji spółki, stanowiących 100 proc..

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Główni akcjonariusze i zarząd popierają transakcję

Zabka Group poinformowała w komunikacie o zawarciu ze spółką Circle K Polska sp. z o.o., spółką zależną spółki Alimentation Couche–Tard z siedzibą w Kanadzie, umowy transakcyjnej w związku z zamiarem nabycia przez inwestora wszystkich istniejących akcji spółki w ramach warunkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Jak podano, umowa ta reguluje współpracę stron w związku z wezwaniem, a także kluczowe kwestie związane z działalnością spółki w okresie do zakończenia wezwania, które mają pozwolić inwestorowi zrealizować wezwanie oraz transakcję na podstawie bieżącej oceny przez inwestora normalnego toku działalności spółki i jej grupy kapitałowej.

W otrzymanym przez spółkę zawiadomieniu od inwestora o planowanej transakcji nabycia akcji podano, że akcjonariusze Żabki - Heket oraz PG Investment Company, zobowiązali się sprzedać posiadane akcje spółki, z zastrzeżeniem i zgodnie z warunkami umowy w ramach oferty. Na dzień zawarcia umowy zobowiązanie Heket do sprzedaży dotyczy 377.364.050 jej akcji, stanowiących 37,624 proc.. kapitału zakładowego spółki, a zobowiązanie PG Investment dotyczy 100.425.713 jej akcji, stanowiących 10,013 proc.. kapitału zakładowego spółki.

Na mocy umowy Heket oraz PG Investment Company zobowiązali się m.in. do złożenia ważnej oferty, nie nabywania żadnych dodatkowych akcji, nie sprzedawania, przenoszenia czy przyznawania żadnych obciążeń ani w inny sposób nie zbywania posiadanych przez siebie akcji, z wyjątkiem przypadków wynikających z oferty przejęcia, nie wycofywania, nie odwoływania ani nie zmieniania swoich ważnych zapisów na ofertę nabycia w odniesieniu do jakichkolwiek akcji, a także nie uczestniczenia w żadnej konkurencyjnej transakcji dotyczącej spółki oraz nie podejmowania w tej sprawie żadnych działań ani nie prowadzenia żadnych rozmów na ten temat.Ponadto, Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok zawarli z podmiotem nabywającym nieodwołalne umowy zobowiązujące, na mocy których każdy z menedżerów zobowiązał się do sprzedaży wszystkich swoich akcji w ramach oferty, z zastrzeżeniem i zgodnie z ustalonymi warunkami. Łączne zobowiązanie menedżerów dotyczy 96.363.369 akcji, co stanowi 9,608 proc.. kapitału zakładowego oraz całkowitej liczby głosów w spółce. Menedżerowie także zobowiązali się do złożenia ważnej oferty w odpowiedzi na ofertę publiczną, nie nabywania żadnych dodatkowych akcji, nie sprzedawania, przenoszenia czy przyznawania żadnych obciążeń ani w inny sposób nie zbywania posiadanych przez siebie akcji, z wyjątkiem przypadków wynikających z oferty przejęcia, nie wycofywania, nie odwoływania ani nie zmieniania swoich ważnych zapisów na ofertę nabycia w odniesieniu do jakichkolwiek akcji, a także nie uczestniczenia w żadnej konkurencyjnej transakcji, nie podejmowania w tej sprawie żadnych działań ani nie prowadzenia żadnych rozmów.

Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok zgodzili się również zainwestować część środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży swoich akcji w akcje Alimentation Couche-Tard Inc..

Łączne zobowiązania do sprzedaży dotyczą 574.153.132 akcji, co stanowi 57,245 proc.. kapitału zakładowego spółki oraz całkowitej liczby głosów w spółce.

Od Seven-Eleven do Circle K: jak zmieniły się losy Żabki

W połowie lipca pojawiły się informacje o zainteresowaniu inwestycją w Żabkę innej firmy. Japoński dziennik biznesowy Nikkei informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważał nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu proc. udziałów, a wartość inwestycji miała wynieść kilkaset miliardów jenów.

25 lipca firma Seven & i Holdings, japoński koncern detaliczny, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował jednak, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku.

W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła 13.063 lokalizacji, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy jest otwarcie ponad 1.300 nowych placówek w 2026 r.

W czwartek na zamknięciu sesji akcje Zabka Group wyceniane były na GPW na 29,26 zł za papier.