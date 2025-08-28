Notowania Eurocashu podczas czwartkowej sesji tracą prawie 5 proc. Po godz. 12 akcje są wyceniane na 7,6 zł. Spółka opublikowała wyniki za II kwartał. Najwyraźniej rynek liczył na lepsze rezultaty. Optymizmem nie napawa też sytuacja w branży: rynek hurtowy w I półroczu 2025 r. spadł o 3 proc., czyli o 1 pkt proc. mocniej niż rok temu. Przychody Eurocashu spadły mocniej (o 4 proc.) niż rynek.

Jakie wyniki ma Eurocash w II kwartale 2025 r.

Zysk EBITDA grupy Eurocash w II kwartale 2025 r. wyniósł 229,5 mln zł wobec 218,6 mln zł zysku rok wcześniej. Był wyższy niż oczekiwał rynek. Średnia prognoza analityków zakładała niespełna 224 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 82,4 mln zł wobec 66,7 mln zł zysku przed rokiem i wobec 67,7 mln zł prognozowanych przez rynek.

Natomiast na poziomie netto jest rozczarowanie. Strata netto jednostki dominującej wyniosła w II kwartale 13,5 mln zł wobec 7,8 mln zł straty rok wcześniej i wobec 4,6 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek.