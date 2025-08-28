Notowania Eurocashu podczas czwartkowej sesji tracą prawie 5 proc. Po godz. 12 akcje są wyceniane na 7,6 zł. Spółka opublikowała wyniki za II kwartał. Najwyraźniej rynek liczył na lepsze rezultaty. Optymizmem nie napawa też sytuacja w branży: rynek hurtowy w I półroczu 2025 r. spadł o 3 proc., czyli o 1 pkt proc. mocniej niż rok temu. Przychody Eurocashu spadły mocniej (o 4 proc.) niż rynek.
Czytaj więcej
CCC wpadło w niełaskę inwestorów. LPP tkwi w trendzie bocznym. Dino drastycznie potaniało po wynikach, Eurocash notorycznie spada, a Żabka nie może odbić się od ceny z IPO. Czy spółki handlowe wrócą do łask?
Zysk EBITDA grupy Eurocash w II kwartale 2025 r. wyniósł 229,5 mln zł wobec 218,6 mln zł zysku rok wcześniej. Był wyższy niż oczekiwał rynek. Średnia prognoza analityków zakładała niespełna 224 mln zł.
Zysk operacyjny wyniósł 82,4 mln zł wobec 66,7 mln zł zysku przed rokiem i wobec 67,7 mln zł prognozowanych przez rynek.
Natomiast na poziomie netto jest rozczarowanie. Strata netto jednostki dominującej wyniosła w II kwartale 13,5 mln zł wobec 7,8 mln zł straty rok wcześniej i wobec 4,6 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek.
Również przychody są poniżej oczekiwań. Sprzedaż grupy w II kwartale 2025 r. spadła o 1,2 proc. do niespełna 7,9 mld zł. Rynek oczekiwał prawie 8,3 mld zł.
W całym I półroczu grupa miała 14,8 mld zł przychodów, co oznacza spadek o 4,3 proc. rok do roku. EBITDA spadła o 1,3 proc. do 350,6 mln zł. Z kolei strata netto przypisana jednostce dominującej pogłębiła się do 99 mln zł z 94,6 mln zł straty przed rokiem.
Łączne przepływy pieniężne w I półroczu 2025 r. wyniosły 152,18 mln zł, a przepływy z działalności operacyjnej 297,74 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły (minus) 97 mln zł, a z działalności finansowej (minus) 48,55 mln zł.
W 2022 r. spółka opublikowała przyjętą przez zarząd strategię dla grupy na lata 2023-2025. W najnowszym raporcie półrocznym czytamy, że Eurocash zamierza kontynuować wdrażanie strategii w 2025 r., jednak wobec obecnych trendów rynkowych i zaktualizowanych planów na 2025 r., osiągnięcie zakładanych na 2025 r. wyników finansowych, w szczególności wyniku EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz przychodów Frisco na poziomie 1 mld zł, w ocenie zarządu może nie być możliwe. Takie samo sformułowanie pojawiło się już w listopadzie 2024 r.
„W odniesieniu do powyższego, zarząd nie planuje publikacji prognoz wyników na rok 2025, w szczególności odnośnie do wyniku EBITDA. Jednocześnie zarząd chciałby podkreślić zrealizowanie strategicznego celu dług netto / EBITDA, który na koniec I półrocza 2025 r. wynosił 0,89 ” – czytamy w raporcie.
Zarząd deklaruje, że celem Eurocashu jest powrót do regularnych wypłat dywidendy.
Czytaj więcej
Notowania hurtownika wyraźnie tracą po publikacji raportu kwartalnego. Grupa zapowiada poprawę rentowności.
W I półroczu 2025 r. cały rynek detaliczny odnotował wzrost wartości o 6 proc. rok do roku (w porównaniu do 4 proc. w analogicznym okresie 2024 r.), głównie za sprawą ekspansji dyskontów. Tempo wzrostu zostało częściowo spowolnione przez czynniki pogodowe, które negatywnie wpłynęły m.in. na rynek piwa w II kwartale 2025 r.
Rynek hurtowy, będący głównym obszarem działalności grupy, zanotował w I półroczu 2025 r. spadek o 3 proc. wobec 2-proc. spadku w I półroczu 2024 r. Eurocash wyjaśnia, że spadek ten był wynikiem nakładających się czynników: niekorzystnych warunków pogodowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, która wpłynęła na spadek wolumenów w kategoriach istotnych dla sklepów lokalnych i rynku hurtowego.
Prezes uaktywnił się na rynku, nabywając kolejne pakiety akcji producenta słodyczy.