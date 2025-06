Pepco dopina sprzedaż problematycznej części aktywów

W środę na GPW indeksy spadały. Pozytywie wyróżniało się natomiast Pepco, drożejąc o ponad 6 proc. przy wysokim obrocie. Inwestorzy reagowali na nieoficjalne wieści dotyczące sprzedaży sieci Poundland, która radzi sobie kiepsko i już od dłuższego czasu obciąża wyniki grupy. Według Sky News Pepco znalazło kupca na tę sieć. Ma to być fundusz inwestycyjny Gordon Brothers, wyspecjalizowany w restrukturyzacji i zarządzaniu aktywami z branży handlowej. W ramach potencjalnej umowy Pepco ma przeznaczyć ośmiocyfrową kwotę (w funtach) na sfinansowanie bieżącej działalności Poundlandu, co pozwoliłoby utrzymać działalność operacyjną sieci po jej sprzedaży – informuje Sky News. Transakcja ma zostać dopięta w najbliższym czasie, jeszcze w tym tygodniu. Przy czym Sky News zastrzega, że nie ma pewności, czy przejęcie dojdzie do skutku, bo możliwe są też inne scenariusze.