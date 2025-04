Ostatnią przedświąteczną sesję Pepco Group zamknęło z ponad 10-proc. wzrostem, ale wygląda na to, że popyt szybko się nie wyczerpie. We wtorek akcje Pepco Group rosną o niemal 4 proc., do blisko 17 zł. To poziom najwyższy od około miesiąca. Ostatnim zwyżkom kursu towarzyszy skokowy wzrost obrotów.

Reklama

Większe zainteresowanie Pepco Group można powiązać z informacjami Sky News o możliwym przejęciu części grupy Pepco Group przez fundusz Alteri. Jak podano, Alteri, inwestor private equity skoncentrowany na europejskim sektorze detalicznym, przygotowuje ofertę zakupu brytyjskiej sieci handlowej Poundland. Sky News podał też, że Poundland odnotował spadek sprzedaży o 7,3 proc. w okresie świątecznym. Poundland ucierpiał z powodu trudniejszego środowiska sprzedaży i sytuacji konsumenckiej w Wielkiej Brytanii, a także presji na marże i coraz wyższych kosztów operacyjnych. W 2024 r. Poundland odnotował sprzedaż na poziomie około 2 mld euro.

Przypomnijmy, że w marcu Pepco Group informowało, że wycofuje się z obszaru FMCG i skoncentruje się na marce Pepco jako jedynym, przyszłym formacie sklepów. Zarząd wskazywał wówczas na możliwości wyodrębnienia Poundland z grupy w trakcie roku obrotowego 2025, w tym jego potencjalną sprzedaż.