Pięta zauważa, że założenia LPP na 2025 r. zostały obniżone (głównie odnosi się do marżowości operacyjnej), a te na lata 2026-2027 ocenił jako „lekko rozczarowujące”. Jego zdaniem część inwestorów mogła spodziewać się ambitniejszych celów.

- Założenia na lata 2026-27 wydają się nieco rozczarowujące, ponieważ zakładają spadek marży brutto przy stabilnym stosunku kosztów operacyjnych do sprzedaży, co oznacza pogorszenie marży EBIT (zysku operacyjnego – red.) – ocenił Janusz Pięta.

Dodał, że założenia co do wyniku operacyjnego grupy są niższe niż analityk przyjmował wyceniając akcje spółki. - Patrząc na środkowy punkt obecnego guidance na lata 2025-27, jest on niższy o około 5 proc., 14 proc. i 3 proc. w stosunku do naszej obecnej prognozy zysku operacyjnego – podał analityk.

- W stosunku do konsensusu rynkowego środek guidance na wynik EBITDA jest około 2 proc. niższy na lata 2025-26 i 6 proc. wyższy na 2027 rok. Myślę, że część inwestorów spodziewała się bardziej ambitnych celów wynikowych na najbliższe lata – ocenił Janusz Pięta.

Właściciel Sinsaya zarobił w czwartym kwartale 2024/25 r. 448 mln zł

W czwartym kwartale ub.r. Grupa LPP zanotowała 5,67 mld zł przychodu, 1,1 mld zł wyniku EBITDA, 662 mln zł zysku operacyjnego i 448 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej to odpowiednio wzrosty o 17,1 proc., 11,9 proc., 2,9 proc. oraz spadek o 7,3 proc.

W zestawieniu ze średnią prognoz biur maklerskich wyniki stanowią odchylenie in minus odpowiednio 2,4 proc., 1,5 proc., 4,5 proc. oraz 13,2 proc.