CCC ustaliło cenę emisyjną nowych akcji na 190 zł

Kto obejmie nowe akcje CCC

Budowa przyspieszonej księgi popytu zaczęła się w poniedziałek po nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy CCC i trwała do wtorkowego popołudnia.

NWZ zgodziło się w sumie na emisje do 15,7 mln akcji. Poza akcjami serii N, zezwoliło na emisję do 2,5 mln akcji serii O oraz na dodruk do 3,2 mln akcji serii P oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii O i P.

Obecnie kapitał CCC dzieli się na prawie 68,87 mln walorów, z których można wykonywać prawie 75,52 mln głosów.

Największym akcjonariuszem jest Dariusz Miłek – poprzez spółki Ultro i Ultro Investment. Prezes i założyciel CCC zadeklarował, że obejmie akcje za 500 mln zł. Z komunikatów spółki wynika, że formalnie obejmować je będzie Ultro Investment.

Objęcie akcji serii N za 100 mln zł zadeklarował także fundusz Rafała Brzoski.

Pakiety akcji przekraczające 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu mają także OFE Allianz i NN oraz jedno TFI.