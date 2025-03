CCC: akcjonariusze zgodzili się na emisje nowych akcji. Nie byli jednomyślni

20 minut trwały obrady akcjonariuszy obuwniczo-odzieżowej spółki CCC w sprawie emisji akcji za ponad 1,4 mld zł. Zgromadzeni nie byli jednomyślni, ale nie na tyle, aby uchwały o podwyższeniu kapitału upadły. Pojawił się jednak sprzeciw do protokołu, który teoretycznie może posłużyć do próby unieważnienia decyzji NWZ.

Gigantyczna emisja CCC. Cel – wykupienie Modivo

Obradujące w poniedziałek nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy CCC, spółki założonej przez Dariusza Miłka, zdecydowało o emisji nowych akcji i warrantów uprawniających do objęcia części akcji.

Zgodnie z projektami uchwał, NWZ zdecydowało o emisji do 2,5 mln akcji serii O, do 10 mln akcji serii N i do 3,2 mln akcji serii P oraz warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii O i P.

To w sumie 15,7 mln nowych akcji, a dotychczas kapitał CCC dzieli się na 68,87 mln walorów. Nowe papiery odpowiadać będą za 18,5 proc. podwyższonego kapitału, na który składałoby się 84,57 mln walorów.

Akcje serii O mają być przeznaczone dla posiadaczy warrantów (serii D), czyli wehikułów Zygmunta Solorza i Rafała Brzoski w ramach części wynagrodzenia dla inwestorów.