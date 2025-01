Zarząd Monnari reaguje na tekst „Parkietu”

– Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do 30 dni. Co ważne, do tego terminu nie liczy się czasu oczekiwania na odpowiedzi na pytania zadane zgłaszającemu podmiotowi lub czasu na uzupełnienie niekompletnie złożonego wniosku – informował w odpowiedzi na nasze pytania jeszcze we wrześniu ub.r. Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK.

– Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej. Koncentracja Monnari – Komex jest w pierwszym etapie, co oznacza, że obecny czas trwania sprawy wynika z oczekiwania na informacje od przedsiębiorcy – wyjaśniał wtedy Chmielowski.

Od tamtej pory urząd nie informował, aby postępowanie koncentracyjne zostało skierowane do drugiego etapu, a zwykle jest to informacja publiczna.

Jak informowaliśmy, zarząd Komexu jest obecnie jednoosobowy i tworzy go oddelegowana z rady nadzorczej menedżerka związana z grupą Monnari: Urszula Słowik. Ponadto Monnari prowadzi sklep internetowy pod szyldem 5.10.15: 51015kids.pl.

Miłosza Kolbuszewskiego pytaliśmy także o wyniki łódzkiej grupy w 2024 r. W odpowiedzi ocenił on, że jest na to za wcześnie. – Przychody ze sprzedaży towarów mamy ustalone i je zaraportowaliśmy, natomiast koszty są wciąż gromadzone i analizowane, także pod kątem odpisów – poinformował dyrektor finansowy Monnari.

Monnari może płacić za przejmowane spółki akcjami własnymi. Taki sposób dysponowania skupowanymi na giełdzie walorami przewidziano, gdy buy back był uchwalany. Grupa Monnari nadal kupuje akcje. Według stanu przed zamknięciem tego wydania gazety posiada pakiet akcji własnych stanowiący 17,23 proc. kapitału (prawie 15 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). Wart był w poniedziałek ponad 25 mln zł.