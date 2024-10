Polacy wciąż bardzo ostrożni w sklepach

Polacy głównie z powodu ciosu, jakim była wysoka inflacja, mocno zmienili zwyczaje zakupowe. – Po prostu planują wydatki. Ich nastroje się poprawiają, ale nadal wydajemy w sposób oszczędny. Ostrożnie, ponieważ choćby wzrosła rata kredytu, a zmniejszyć wydatki można w zasadzie tylko w przypadku tych na żywność – mówi Katarzyna Dziurdziak-Szewczak, analityk z NielsenIQ. – To co jeszcze się zmieniło, to w efekcie wielu promocji częściej chodzimy do sklepów, żeby nie tracić okazji. Więcej czasu spędzamy przy półce sklepowej, choć to może się szybko zmienić – dodaje.