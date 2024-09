Prezes Allegro: Nie traktuję konkurencji jako zagrożenia

Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy ponad 150 tys. sprzedawców działających na naszej platformie. To nasza największa siła, wyróżnik i to jest podstawa naszego biznesu. To oni zapewniają nam potężną część wzrostu przychodów, ale trzeba wliczyć również do niego wzrost wpływów z reklam – o 30 proc. rok do roku. Jesteśmy trzecim podmiotem w Polsce co do wielkości pod względem tego rodzaju wpływów, po Google’u i Facebooku. Natomiast wzrost EBIDTA to efekt dłuższego procesu.

Jakiego?

Kiedy zaczynałem szefować Allegro dwa lata temu, biznes był znacznie mniej dochodowy, przy wysokim poziomie zadłużenia netto. Dźwignia finansowa (stosunek długu netto do EBITDA) wynosiła 3,63, teraz poprzez poprawę rentowności obniżyliśmy ją do 1. Jednocześnie w wielu miejscach zwiększyliśmy efektywność, dostosowaliśmy bardzo rozbudowany potencjał do rzeczywistych potrzeb firmy. Dotyczyło to między innymi transportu, efektywności i kosztów związanych z pracownikami. Podczas pandemii urośliśmy prawie dwukrotnie, w następnych latach po kilkadziesiąt procent. Zatrudnialiśmy więcej osób, przygotowując się na wzrost. Ale niekoniecznie zawsze wykorzystywaliśmy ich możliwości w optymalny sposób.

W wielu przypadkach przeprowadziliśmy również tradycyjne cięcie kosztów. Wykonaliśmy olbrzymią pracę z partnerami logistycznymi, ale także przyjrzeliśmy się naszej własnej infrastrukturze dostaw i realizacji zamówień. Wprowadziliśmy zmiany w inżynierii finansowej dotyczącej naszej grupy. To wszystko sprawiło znaczący wzrost EBITDA. Tylko pamiętajmy – ważnym powodem, dlaczego ten biznes tak dobrze działa, jest to, że mamy armię sprzedawców i ta liczba ciągle rośnie, tak jak wspomniałem, przekroczyła 150 tys.

Co ich przyciąga?

Podstawą jest to, że oferujemy duży ruch w ramach niezbyt wysokich kosztów. To przyciąga wiele mniejszych firm. Te koszty działania u nas są znacznie niższe niż u naszych głównych konkurentów. Chcemy, aby tak pozostało.