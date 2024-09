Reklamowe wydatki sprowadziły Answear.com pod kreskę. "Rok zaciskania zębów"

Rok wcześniej w analogicznym okresie handlowa firma miała ponad 15 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 12,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 11,6 mln zł zysku netto.

W sumie po półroczu Answear.com ma niecałe 632 mln zł przychodu (o 13,6 proc. więcej niż rok temu), 6,8 mln zł straty EBITDA, 16,9 mln zł straty operacyjnej oraz 21,8 mln zł straty netto (1,15 zł straty na akcję).

Stratę EBITDA zarząd tłumaczy wydatkami na kampanie promocyjne i markę PMR. Przez sześć miesięcy br. firma wydała na reklamę ponad 142 mln zł (22,6 proc. całej sprzedaży on-line).

- Koszty marketingu urosły o 53 proc. rok do roku. To rekordowy poziom i skala bez precedensu. Na 11 rynkach prowadzona była zasięgowa kampania informująca o repozycjonowaniu Answear.com do segmentu premium – mówił Jacek Dziaduś, odpowiedzialny za finanse w zarządzie.

- W II kw. ponieśliśmy znaczące wydatki na kampanię rebrandingową PRM i jesteśmy teraz na etapie optymalizowania wydatków marketingowych tej marki. To powinno pomóc uzyskać jeszcze w tym roku próg rentowności na tej marce - ocenił Jacek Dziaduś.

Bajołek: rok zaciskania zębów

Answear.com postawiło mocno na rozwój za granicą. Działa obecnie na 12 rynkach, w tym także we Włoszech i Grecji. W pierwszym półroczu br. w Polsce wypracowało 23 proc. przychodu, podczas gdy rok wcześniej 30 proc. Z danych pokazanych przez firmę wynika, że to właśnie działalność zagraniczna (w krajach Unii Europejskiej) skoncentrowana na przyciągnięciu klientów do serwisów spółki najmocniej obciążała w minionym półroczu zyskowność firmy.