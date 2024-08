Dino Polska pokazało wyniki. Zysk netto poniżej oczekiwań

W całym pierwszym półroczu przychody grupy Dino wyniosły 13,914 mld zł i były o 15,1 proc. wyższe rdr.

Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 6,4 proc. (23,3 proc. wzrostu przed rokiem).

Koszt własny sprzedaży wzrósł w I półroczu o 15,5 proc., do 10.734,2 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 21,1 proc., do 2.262,2 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 36,9 proc., do 100,3 mln zł.

EBITDA po I półroczu wyniosła 1.012,7 mln zł (spadek o 1,6 proc. rdr), a zysk netto j.d 643,1 mln zł wobec 632,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła 7,28 proc., podczas gdy w I półroczu 2023 r. było to 8,51 proc.

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 39,5 proc. sprzedaży grupy w II kw. i za 40,3 proc. w pierwszym półroczu 2024 r.