Jakie wyniki wypracował Kernel

Zysk netto Kernela, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale roku 2023/2024, kończącym się 31 marca 2024 r., wyniósł 101 mln USD wobec 69 mln USD rok wcześniej. To oznacza ponad 46-proc. dynamikę. EBITDA urosła o 4 proc. do 160 mln USD, a przychody o 22 proc. do ponad 1 mld USD. Marża EBITDA spadła o 2,8 pkt proc. (przychody urosły mocniej niż EBITDA), natomiast marża netto urosła o 1,7 pkt proc.

„Przychody grupy były napędzane głównie większym eksportem zbóż i wolumenami sprzedaży oleju słonecznikowego” - czytamy w raporcie.

Kernel prowadzi działalność operacyjną w Ukrainie, a zarejestrowany jest w Luksemburgu. Wprawdzie w zeszłym kwartale poprawił wyniki, ale w ujęciu narastającym są one gorsze niż rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy roku 2023/2024 przychody spadły o 4 proc. do prawie 2,6 mld USD, EBITDA o 36 proc. do 384 mln USD, a zysk netto o 53 proc. do 204 mln USD. Marża EBITDA poszła w dół o 7,3 pkt proc.

Jaka jest płynność Kernela?

Dług netto Kernela w relacji do EBITDA na koniec marca 2024 r. był rzędu 0,9. To niższy wskaźnik niż rok temu (3) oraz niż na koniec 2023 r. (1,4). Poprawiły się również przepływy z działalności operacyjnej. Tym niemniej kwestia płynności spółki jest problematyczna. Dlatego Kernel, w reakcji na komentarze analityków, opublikował osobny raport bieżący, w którym omawia szerzej tę kwestię. Podkreśla, że należy rozróżnić płynność zagraniczną od płynności na Ukrainie, ze względu na to, że większość długu jest zaciągnięta poza Ukrainą, przy jednoczesnej akumulacji płynności na Ukrainie ze względu na restrykcje wynikające z trwającej wojny.

„Spółka wraz ze swoimi spółkami zależnymi zamierza spłacić euroobligacje z terminem zapadalności 17 października 2024 r. i odpowiadający im kupon o łącznej wartości 319,5 mln USD. Spłata ta opiera się wyłącznie na dostępnej przez grupę puli płynności zagranicznej, a nie na płynności utrzymywanej na Ukrainie” – czytamy w raporcie. Władze spółki wyjaśniają, że płynność na Ukrainie jest obecnie niedostępna ze względu na kontrole nałożone przez Narodowy Bank Ukrainy.