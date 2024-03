Według wyjaśnień spółki, przedstawiona prognoza zakłada kontynuację rozwoju grupy, w ramach obecnego modelu biznesowego, w szczególności w segmencie własnych marek (brandów), ale również w części marek prywatnych, co poprzez efekty skali umożliwi poprawę marży EBITDA.

Reklama

Reklama

Grupa prognozuje wzrost sprzedaży własnych brandów na poziomie 27 proc. rok do roku w 2024 roku, za co w dużej mierze odpowiedzialny będzie kanał sprzedaży zagranicznej, ale również sprzedaż realizowana w Polsce. Planowane jest niemal podwojenie przychodów ze sprzedaży brandów przez niemiecką spółkę dystrybucyjną dzięki kontynuacji dedykowanych akcji sprzedażowych marki Sofin u największych detalistów niemieckich, jak również rozszerzenie bazy klientów i rozwój sprzedaży pozostałych marek. Prowadzone aktywne działania eksportowe, w tym otwieranie nowych rynków, zaowocują ponad 50 proc. wzrostem sprzedaży w tym kanale sprzedaży. Na rynku polskim, mającym największy udział w sprzedaży brandów, planowany wzrost sprzedaży to ponad 20 proc.

Segment marki prywatnej zanotuje dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie 19 proc., co będzie wynikało ze wzrostów wolumenów wśród obecnej bazy klientów w kraju jak również w Europie. Dzięki inwestycjom w park maszynowy w ostatnich latach, moce produkcyjne (dwóch polskich i jednej niemieckiej) fabryk zwiększają się, co umożliwi osiągniecie efektów skali.

- Zarząd spółki, uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń - wyjaśnia Dr. Miele Cosmed Group w komunikacie.

W przygotowanej prognozie zastosowano średni kurs walutowy EUR/PLN w wysokości 4,40.