Założyciel ogłosił wezwanie na akcje spółki Wojas

Wojas: GPW to zbędne koszty

Jeśli wszyscy akcjonariusze odpowiedzą na wezwanie, AW Invest szybko zwiększy zaangażowanie do 100 proc.

Nie jest tajemnicą, że firma przeprowadza ofertę po to by wycofać spółkę z giełdy i oszczędzić. „Wzywający, jako większościowy akcjonariusz spółki, doszedł do wniosku, że niedogodności, z perspektywy strategicznej, handlowej i kosztowej, wynikające z notowania akcji spółki na GPW w Warszawie, przeważają nad względnymi korzyściami wynikającymi z posiadania statusu spółki publicznej oraz spółki giełdowej” – napisano w treści wezwania.

Wiesław Wojas mówiąc nam o powodach, dla których planuje wycofanie spółki z giełdy, ocenił, że w skali roku firma zaoszczędzi około pół miliona złotych nie będąc na GPW.

„Rzeczywiste bezpośrednie i pośrednie koszty spółki związane z przestrzeganiem wymogów regulacyjnych dotyczących spółek publicznych stale rosną. Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym może zwiększyć oszczędności spółki i zmniejszyć koszty compliance ponoszone przez spółkę” – napisano w wezwaniu.

„Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian dotyczących przedmiotu lub skali działalności spółki po nabyciu akcji w wyniku wezwania, w tym warunków zatrudnienia lub miejsca prowadzenia działalności” - zapewniono.

Jakie wyniki za 2023 rok?

Przez ostatni rok kurs akcji spółki Wojas, mającej zakład produkcyjny w Nowym Targu i sieć sklepów z obuwiem i akcesoriami, urósł o ponad 50 proc. Grupa poprawiała wyniki w dużym stopniu za sprawą zamówień dla sektora publicznego. Na razie nie są znane pełne dane finansowe nowotarskiej firmy za 2023 r. Zarząd szacował, że jej przychody narastająco po dwunastu miesiącach ub.r. wyniosły prawie 410 mln zł, o 23,6 proc. więcej niż rok wcześniej.