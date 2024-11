Na warszawskiej giełdzie każdy może znaleźć coś dla siebie

Trzeba też pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się także z ryzykiem. Oswojenie się i zarządzanie nim jest jednym z kluczowych elementów, które determinują ewentualny sukces rynkowy. Jak podkreślają eksperci, niebagatelną rolę odgrywa więc edukacja, również w formie konkursów inwestycyjnych.

– Wśród przedmiotów działalności Krajowego Depozytu jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, która pomaga inwestorom bezpiecznie poznać meandry rynku kapitałowego. A inwestowanie to nie tylko zakup i sprzedaż papierów wartościowych, ale także szereg innych zagadnień, jak: prawa akcjonariuszy, zdarzenia korporacyjne czy analiza danych. Gry giełdowe i inne projekty, w których „na sucho” można sprawdzić się w roli inwestora, to inicjatywy zarówno dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku, jak i dla tych, którzy są już na nim obecni albo wrócili. Pierwsza grupa może bez ryzyka sprawdzić, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, druga – pokusić się na bardziej ryzykowne inwestycje, bez obawy o utratę kapitału. Każdy zaś ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody – mówi Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

Na edukację mocno stawia też giełda. – GPW dokłada wszelkich starań, aby edukować i wspierać inwestorów na każdym etapie ich drogi inwestycyjnej. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs Parkiet Challenge, który może stać się dla wielu pierwszym doświadczeniem z warszawskim rynkiem giełdowym. Daje on możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o inwestowaniu w bezpiecznych warunkach, przy wykorzystaniu wirtualnych środków i rzeczywistych wycen rynkowych. Parkiet Challenge to wyjątkowa okazja dla początkujących inwestorów, by lepiej poznać rynek, ale też dla doświadczonych – podkreśla Robert Stankiewicz.