I etap rozstrzygnięty. Czas na finał Parkiet Challenge

Po czterech tygodniach zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji gry Parkiet Challenge. Dziesiątka zawodników, która uzyskała najlepsze wyniki w tym czasie, przechodzi do finału. Wówczas uczestnicy gry powalczą przede wszystkim o nagrody pieniężne - zwycięzca otrzyma 15 tys. zł, za drugie miejsce przewidziane jest 10 tys. zł, zaś za trzecie 5 tys. zł. Oprócz tego przewidziane są także nagrody rzeczowe. Zwycięzca Parkiet Challenge zostanie wyłoniony w środę podczas finału w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaznaczmy, że zawodnicy przechodzą do finału z dorobkiem z pierwszego etapu. Obecnie na czele rankingu jest „monika12”, która wypracowała łącznie 28,6-proc. stopę zwrotu w trakcie czterech tygodni. Numerem dwa jest racz o nicku „dwlndr” z wynikiem 26 proc., a trzeci jest „MatBro” - jego zagrywki przyniosły 25,7 proc. zysku w pierwszym etapie. Warto zauważyć, że wspomniana „monika12” finiszowała na pierwszym miejscu także w rankingu po trzech tygodniach.

Nagrody tygodniowe

W czwartym tygodniu Parkiet Challenge najwyższy wynik uzyskał gracz o nazwie "zpamietnikametodyka" - w pięć sesji wypracował blisko 18 proc. Numerem dwa w ostatnim tygodniu pierwszego etapi gry giełdowej był "Rekin_biznesu_1". Jego wynik to 13,5 proc. Nagroda za trzecie miejsce przypada uczestnikowi "Gusia". Ubiegłotygodniowy wynik gracza to 13,35 proc. Przypomnijmy, że aby zakwalifikować się do nagród tygodniowych, należy wykonać w danym okresie przynajmniej jedną transakcję. Za pierwsze miejsce w rankingu tygodniowym mamy przewidzianą nagrodę w postaci konsoli Xbox Series X, za drugie smartwatch Garmin Venu 2 (czarny lub biały), zaś za trzecie tablet Lenovo Tab M10 Plus.

W tegorocznej grze giełdowej „Parkietu” wzięło udział prawie 1,2 tys. osób. Zwodnicy przeprowadzili blisko 24 tys. transakcji.