Funt zyskiwał wobec dolara, ale tracił wobec euro i złotego. Jakie są dla niego prognozy?

W zeszłym tygodniu kurs był zbliżony do 1,35 USD za 1 funta. W stosunku do euro funt stracił jednak prawie 5 proc. od początku roku. O około 5 proc. zniżkował również wobec złotego. W końcówce zeszłego tygodnia za 1 funta płacono około 4,90 zł. Główna stopa procentowa Banku Anglii wynosi 4 proc. i ostatnim razem była cięta w sierpniu.

– W ostatnich miesiącach nasz optymistyczny pogląd na funta podany został w wątpliwość. Brytyjska gospodarka stoi na chwiejnych podstawach i w II kwartale odnotowała niewielki, choć przekraczający oczekiwania wzrost" – twierdzi Matthew Ryan, szef działu analiz rynkowych Ebury. Jego zdaniem są też jednak powody, by zachować nieco optymizmu, co do perspektyw dla brytyjskiej waluty. "Ze względu na ograniczoną ekspozycję Wielkiej Brytanii na zewnętrzny popyt i brak zależności od przepływu dóbr do USA nie jest ona istotnie narażona na negatywny wpływ ceł. Brytyjska inflacja wciąż rośnie, do poziomu wyższego niż w innych krajach europejskich. Choć stanowi to wyraźne ryzyko dla wzrostu, prawdopodobnie ograniczy chęć Banku Anglii (BoE) do dalszych cięć jego podstawowej stopy procentowej, co powinno być dla funta korzystne" – wskazuje Ryan. Spodziewa się on, że na koniec roku za 1 funta będzie płaciło się 1,35 USD i 4,85 zł. Na koniec 2026 r. kurs może natomiast wynosić odpowiednio: 1,40 USD i 4,90 zł. Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje natomiast, że na koniec grudnia 2025 r. 1 funt będzie kosztował 1,36 USD. Najbardziej "niedźwiedzia" prognoza (autorstwa analityków Capital Economics) mówi o 1,22 USD za 1 funta, a najbardziej "bycza" (autorstwa analityków Commerzbanku) przewiduje 1,41 USD za 1 funta. Prognozy na koniec 2026 r. są natomiast w przedziale od 1,26 do 1,48 dolarów za 1 funt. HK