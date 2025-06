Globalny rynek akcji znów niewiele dzieli od rekordu

Globalny indeks giełdowy MSCI All Country World zyskał już 19 proc. od kwietniowego dołka, czyli od momentu największej paniki na rynkach związanej z amerykańskimi cłami. Pod względem technicznym niewiele więc go dzieliło we wtorek od wejścia w rynek „byka”. Jednocześnie brakowało mu zaledwie 0,5 proc. od rekordu wszech czasów ustanowionego w lutym.

Dobrze radził sobie w ostatnich tygodniach również indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets. Ma on jednak trochę więcej strat do odrobienia niż MSCI All Country World. Od dołka z kwietnia zyskał on ponad 16 proc., a do szczytu z lutego brakuje mu ponad 3 proc.