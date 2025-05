Obligacje wzbudziły wątpliwości inwestorów

Rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich sięgała we wtorek prawie 1,5 proc., czyli najwyższego poziomu od marca. Rentowność dwudziestolatek przekraczała 2,5 proc. i była najwyższa od 2000 r., a dochodowość papierów trzydziestoletnich była powyżej 3 proc. i sięgnęła najwyższego poziomu, odkąd w 1999 r. zaczęto sprzedawać te papiery. Wcześniej doszło do aukcji japońskiego długu, na której popyt był najgorszy od dekady. Okazało się, że krajowe banki oraz ubezpieczyciele nie zwiększają zakupów długu i nie wchodzą w miejsce „zwolnione” przez Bank Japonii, który ogranicza zakupy obligacji. To właśnie obawy dotyczące polityki banku centralnego przyczyniają się do wzrostu rentowności japońskiego długu.