Inflacja niższa od prognoz, a wojny handlowe będą dawać jej mniej paliwa

Rozejm handlowy pomiędzy USA i Chinami oraz zapowiedź zawarcia kolejnych porozumień gospodarczych mocno oddalają ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych. Co prawda pierwszy kwartał przyniósł spadek amerykańskiego PKB o 0,3 proc. (to dane annualizowane, czyli liczone kw./kw. w tempie rocznym), ale był on spowodowany głównie dużym skokiem importu przed spodziewanymi podwyżkami ceł. Mediana prognoz strategów zebrana przez agencję Bloomberg sugeruje, że drugi kwartał przyniesie wzrost gospodarczy wynoszący 0,9 proc., a tylko niewielka mniejszość ekspertów spodziewa się wówczas spadku PKB.

Analitycy Goldman Sachs, w reakcji na amerykańsko-chiński rozejm handlowy, podnieśli prognozę wzrostu gospodarczego dla USA na 2025 r. o 0,5 pkt proc., do 1 proc. Ponadto Goldman Sachs dodatkowo podniósł swój cel na koniec roku dla indeksu S&P 500 do 6100 punktów, z 5900. Uzasadnił to mniejszym ryzykiem recesji w USA. – Uzasadnienie dla obniżek stóp procentowych zmienia się z zapobiegawczego na normalizacyjne, ponieważ wzrost pozostaje nieco silniejszy, stopa bezrobocia rośnie nieco mniej, a pilność wsparcia dla gospodarki maleje – ocenia Jan Hatzius, ekonomista Goldman Sachs.

Na korzyść amerykańskiego rynku akcji może zadziałać też poprawa wyników spółek. Z wyliczeń Bloomberga wynika, że 77 proc. spółek z S&P 500, które opublikowały raporty za pierwszy kwartał, pozytywnie zaskoczyło wynikami. Wzrost zysków sięgnął 13,1 proc. rok do roku, podczas gdy tuż przed sezonem wyników spodziewano się, że wyniesie 6,6 proc. Liczony przez Citigroup wskaźnik rewizji prognoz wynikowych stał się po raz pierwszy od sześciu miesięcy pozytywny. To sugeruje, że prognozy analityków dla wyników amerykańskich spółek mogą jeszcze wzrosnąć.

Wyczekujący Fed

To, że inflacja konsumencka w USA hamowała w ostatnich miesiącach, nie oznacza, że Fed szybko wróci do cięcia stóp procentowych. Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, zaznaczał już, że bank centralny musi się najpierw przekonać, jaki wpływ wojny handlowe będą miały na inflację. Barometr CME FedWatch wskazywał więc we wtorek, już po opublikowaniu danych o kwietniowej inflacji, że szanse na cięcie stóp na czerwcowym posiedzeniu Fedu to tylko 9 proc., na lipcowym – 37 proc., a we wrześniu – 78 proc.