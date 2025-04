EBC obciął stopy procentowe. Po raz siódmy

- Nie wiadomo, czy inflacja w dalszym ciągu będzie spadać, czy może znów przyspieszy. Mimo że ewentualne cła odwetowe ze strony UE mogą wywołać krótkoterminowy wzrost cen, najprawdopodobniej nowe warunki handlowe zadziałają dezinflacyjnie. Nie ma jednak wątpliwości co do jednego: sytuacja odbije się niekorzystnie na wzroście gospodarczym w Europie, a kierunek polityki pieniężnej wydaje się przesądzony. W czerwcu oczekiwana jest kolejna obniżka stóp do poziomu 2 proc. - uważa Jasmine Ehlert, główna analityczka Raisin.