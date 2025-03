Wolniejsza inflacja przyniosła szczyptę optymizmu na rynki

Inflacja konsumencka w USA wyhamowała z 3 proc. w styczniu do 2,8 proc. w lutym. Średnio prognozowano, że wyniesie ona 2,9 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,2 proc., po styczniowej zwyżce o 0,5 proc., a spodziewano się ich wzrostu o 0,3 proc. Inflacja bazowa (czyli liczona bez uwzględniania zmian cen żywności, paliw i energii) wyhamowała z 3,3 proc. do 3,1 proc., podczas gdy prognozowano jej zejście do 3,2 proc. W porównaniu ze styczniem wzrosła tylko o 0,2 proc. Ze wstępnych danych, opublikowanych przez amerykański Departament Pracy, wynika, że ceny żywności wzrosły w lutym w USA o 2,6 proc. rok do roku, energia i paliwa staniały o 0,2 proc., a koszty usług poszły w górę o 4,1 proc. (z czego czynsze zwiększyły się o 4,2 proc., a ceny usług transportowych o 6 proc.).