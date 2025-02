Optymizm wypływa z chińskich parkietów

MSCI Emerging Markets rósł w poniedziałek o ponad 1 proc. i sięgnął najwyższego poziomu od listopada. Impulsem do jego zwyżki była fala optymizmu związana z sukcesami DeepSeek, czyli chińskiego start-upu zajmującego się sztuczną inteligencją. Koncern Tencent ogłosił bowiem, że będzie wykorzystywał jego model AI w swojej aplikacji WeChat.

– Wygląda na to, że zwyżki napędzane przez DeepSeek mają w krótkim terminie szansę na kontynuację. Wspierają je stosunkowo niskie wyceny oraz rosnący optymizm co do tego, że chińskie innowacje technologiczne mogą przewyższyć amerykańskie, a przyspieszone wdrażanie technologii sztucznej inteligencji będzie prowadziło do zwiększonych okazji biznesowych – twierdzi James Ooi, strateg z singapurskiej firmy Tiger Brokers.