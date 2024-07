Kulisy ataku Hindenburga na imperium Adaniego

Aktywista specjalizujący się w krótkiej sprzedaży , nowojorski fundusz hedgingowy, mający siedzibę na Mauritiusie wehikuł inwestycyjny oraz broker powiązany z dużym indyjskim bankiem. Wszyscy byli zaangażowani w jedną z najbardziej destrukcyjnych operacji finansowych na świecie.

Chodzi o atak nowojorskiej firmy Hindenburg Research, specjalizującej się w krótkiej sprzedaży, na indyjskiego miliardera Gautama Adaniego, który wartość rynkową jego imperium uszczuplił o ponad 150 miliardów dolarów. Później Hindenburg wziął na muszkę LPP.

Wojna Hindenburga z indyjskim nadzorem

Nowe światło na tę sprawę rzuca wojna na słowa miedzy SEBI, nadzorem indyjskiego rynku kapitałowego (Securities and Exchange Board of India,) a Hindenburg Research.

Z 46-stronicowego pisma SEBI do Hindenburga wynika, że ta firma zanim upubliczniła treść swojego raportu o grupie Gautama Adaniego ujawniła go nowojorskiemu funduszowi hedgingowemu Kingdon Capital Management z którym miała umowę o podziale zysków.

Jak się okazało na transakcjach krótkiej sprzedaży wymierzonych w Adaniego Kingdon Capital zarobił trzy razy więcej niż Hindenburg. Co ciekawe, zaangażował on do tej operacji jeden z największych banków indyjskich.