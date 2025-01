Czy sezon wyników na Wall Street zdoła spełnić wygórowane oczekiwania rynku?

Sezon wyników za czwarty kwartał już się rozpoczął na Wall Street. Do poniedziałkowego otwarcia sesji 22 spółki już opublikowały swoje raporty za ten okres. 17 spośród nich pozytywnie zaskoczyło wzrostem zysków, a pięć rozczarowało. Do nieoficjalnej inauguracji sezonu dojdzie w środę. Wówczas raporty kwartalne ma opublikować pięć wielkich banków z Wall Street (BNY Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Wells Fargo). Ogólnie oczekiwania inwestorów co do wyników amerykańskich spółek są dosyć wysokie. Czy ten sezon wyników spełni więc pokładane w nim nadzieje?

Wysoka poprzeczka

Szacunki analityków zebrane przez firmę FactSet sugerują, że zyski na akcję spółek z indeksu S&P 500 wzrosły w czwartym kwartale o 11,7 proc. rok do roku. Jeśli te oczekiwania się sprawdzą, to ostatni kwartał 2024 r. będzie pod tym względem najlepszy od czwartego kwartału 2024 r. (gdy zyski na akcję wzrosły aż o 31,4 proc.). Te prognozy zostały już w ostatnich tygodniach nieco zrewidowane w dół. Wszak 30 września średnio spodziewano się, że zyski na akcję wzrosną o 14,5 proc.

Inne projekcje podał Bloomberg Intelligence. Ten ośrodek analityczny spodziewa się, że zyski na akcję spółek z indeksu S&P 500 wzrosły w trzecim kwartale o 7,3 proc. rok do roku. To jego drugi pod względem wielkości szacunek podany przed sezonem wyników w okresie ostatnich trzech lat. Projekcje Bloomberg Intelligence wskazują również, że przez cały 2025 r. zyski na akcję spółek z tego indeksu powinny wzrosnąć o 13 proc. Prognozy FactSet mówią natomiast o wzroście przez cały 2025 r. o 14,3 proc., po tym jak w 2024 r. wyniósł on prawdopodobnie 9,4 proc. Pierwsze dwa kwartały obecnego roku mają przynieść podobny wzrost zysków na akcję jak końcówka 2024 r. Czy utrzymanie takiego tempa poprawy wyników jest jednak realne?

W ostatnich latach zyski na akcję spółek z S&P 500 zwykle okazywały się nieco wyższe, niż prognozowano przed rozpoczęciem sezonu wyników. W okresie od czwartego kwartału 2023 r. do końcówki września 2024 r. okazały się one wyższe średnio o 4,6 proc. od prognoz. Aż 77 proc. firm z tego indeksu miało zyski na akcję większe, niż oczekiwano.

Część analityków wskazuje jednak, że pole do zaskoczeń wynikowych jest tym razem bardzo małe. To, że rynek oczekuje dwucyfrowego wzrostu zysków, oznacza, że będzie stosunkowo łatwo o rozczarowania.