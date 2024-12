Tragikomiczna próba puczu, która zaszkodziła aktywom

Korea Południowa to 12. pod względem nominalnego PKB gospodarka świata, kraj będący produkcyjną potęgą i jednym z globalnych centrów rozwoju nowoczesnych technologii. Wydawałoby się, że jej władze będą się zachowywały poważnie. A jednak...

3 grudnia prezydent Yoon Suk-yeol zaskoczył wszystkich, wprowadzając stan wojenny. Zrobił to, bo nie mógł osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu z parlamentem, w którym większość ma opozycyjna Partia Demokratyczna, która na wszelkie sposoby starała się sabotować jego władzę i paraliżować działalność rządu. Próba sięgnięcia po dyktaturę przez zirytowanego prezydenta została podjęta jednak po partacku. Nie skonsultował on jej nawet z własną partią. Po kilku godzinach parlament zniósł więc jednogłośnie stan wojenny. Deputowani zdołali się zebrać, bo wojsko mało skutecznie blokowało budynek zgromadzenia narodowego. Prezydent później przeprosił za tragikomiczną próbę puczu. 7 grudnia parlament nie zdołał przegłosować impeachmentu głowy państwa, bo głosowanie zbojkotowała Partia Konserwatywna. Prezydent ma jednak zakaz podróży zagranicznych i ma się wstrzymać od podejmowania ważnych decyzji. Może dojść do kolejnej próby impeachmentu, a toczy się też gra, by wymusić dymisję Yoona i przedterminowe wybory. Administrowaniem krajem ma się zajmować premier Han Duck-soo.