Francja. Rynek już wycenił chaos polityczny?

Francuski indeks giełdowy CAC 40 zyskiwał w środę po południu 0,7 proc., rentowność francuskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła do 2,93 proc., a euro lekko traciło wobec dolara. Inwestorzy oczekiwali głosowania we francuskim parlamencie nad wnioskami o wotum nieufności dla rządu Michela Barniera. Do zamknięcia tego wydania „Parkietu” głosowanie się jeszcze nie odbyło, ale powszechnie spodziewano się, że rząd upadnie. Wszak zarówno nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe, jak i radykalnie lewicowy Nowy Front Ludowy zapowiadały, że opowiedzą się za wotum nieufności.